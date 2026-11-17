Vogerlsalat: Die grünen Blätter enthalten dreimal so viel Vitamin C wie Kopfsalat, außerdem reichlich Folsäure und Eisen. Vogerlsalat schmeckt entweder allein oder gemischt mit anderen Salaten.

Rot- und Weißkraut: Sie lassen sich gut lagern und sind deshalb den ganzen Winter über erhältlich. Sie enthalten viel Vitamin C, Ballaststoffe und sogenannte Senföle. Letztere wirken unter anderem antibakteriell.

Grünkohl: Unter seinem englischen Namen Kale erlebt Grünkohl gerade eine Renaissance als Trendgemüse. Er enthält neben reichlich Vitamin C auch Folsäure, Vitamin K und A.

Kohlsprossen: Die intensiv schmeckenden Minikohlköpfe enthalten ebenfalls viel Vitamin C, aber auch Vitamin K sowie zusätzlich Ballaststoffe. Kohlsprossen garen besonders schnell, wenn man sie am Strunk kreuzweise einschneidet.