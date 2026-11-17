Position bestehe vielmehr darin, "die wissenschaftliche Integrität, Unabhängigkeit und Inklusivität der IPCC-Bewertungen durch angemessene Veröffentlichungsfristen" zu wahren. Die saudiarabische Delegation machte keine Angabe dazu, wann der IPCC-Bericht aus ihrer Sicht veröffentlicht werden sollte.

Die alle fünf bis sieben Jahre veröffentlichten Sachstandsberichte des IPCC tragen jeweils den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und seinen Folgen zusammen. Dutzende Länder in Europa, Afrika und im Pazifikraum sprechen sich dafür aus, dass der nächste Sachstandsbericht rechtzeitig veröffentlicht wird, um ihn 2028 als Grundlage bei der globalen Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu nutzen.

Mehrere Staaten, darunter Saudi-Arabien, China und Indien, wollen die Veröffentlichung des IPCC-Berichts aber auf 2029 verschieben. Sie argumentieren, dass mehr Zeit nötig sei, um auch die wissenschaftliche Perspektive der Entwicklungsländer in den Sachstandsbericht mit einzubeziehen.

Dazu hieß es nun in der Erklärung Saudi-Arabiens, es setze sich "für Veröffentlichungsfristen ein, die eine ausreichende wissenschaftliche Begutachtung, Transparenz und eine sinnvolle Mitwirkung ermöglichen, insbesondere aus Entwicklungsländern". Saudi-Arabien, der weltgrößte Exporteur von klimaschädlichem Erdöl, ist allerdings dafür bekannt, bei den UNO-Klimakonferenzen ehrgeizige Beschlüsse zur Bekämpfung der Erderwärmung zu blockieren.

Wegen des Streits wurde die Sitzung des IPCC auf Dezember vertagt. In Antalya setzen sich nun einige Staaten dafür ein, dass dem Weltklimarat im übergreifenden Konferenzbeschluss der Rücken gestärkt wird. Der am Montag veröffentlichte erste Entwurf dieser Mantelentscheidung enthält tatsächlich den Appell, dass der IPCC-Sachstandsbericht "rechtzeitig" für die globale Bestandsaufnahme erscheinen soll. Im Zuge der Verhandlungen kann dies aber noch herausverhandelt werden.

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte am Dienstag in einer Rede in Antalya, es sei "grundlegend", "die Integrität der Klimawissenschaft und die Rolle des IPCC als Quelle der bestverfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu schützen".