Betroffen sind Passagiere, die zwischen dem 18. Juli und 12. November online für Air-Baltic-Flüge eingecheckt haben.

In rund 11.800 Fällen betrifft das laut Airline Reservierungen für noch bevorstehende Flüge: Für solche aktiven Buchungen habe man den Online-Zugriff aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Betroffene Passagiere könnten kostenlos am Flughafen einchecken. Die Flüge finden laut Air Baltic planmäßig statt.

Die Airline warnt davor, dass die abgegriffenen Daten für betrügerische Nachrichten verwendet werden könnten, die scheinbar im Namen von Air Baltic oder anderen Reiseanbietern verschickt wurden. Deshalb sollten Kunden bei unerwarteten Mails oder Anrufen zu ihrer Buchung vorsichtig und skeptisch sein, auch wenn darin etwa Entschädigungen angeboten würden.

Air Baltic fliegt in Österreich Wien und in Deutschland die fünf größten Flughäfen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München an. Das Unternehmen sitzt in Riga und steuert von dort mehr als 70 Ziele in Europa an.

Die Lufthansa hat eine Wetlease-Partnerschaft mit Air Baltic. Das bedeutet, sie lässt bestimmte Flüge von Air Baltic durchführen. Die Lufthansa-Gruppe hält zehn Prozent der Anteile an Air Baltic. Die lettische Airline ist finanziell angeschlagen und hatte zuletzt Gläubigerschutz beantragt.