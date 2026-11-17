Zugleich erleben die Menschen 2026 aber auch Ärger, Angst und Traurigkeit etwas seltener als im Vorjahr - negative Gefühle nehmen stärker ab als positive. Dadurch verbessert sich die "emotionale Gesamtbilanz" im Bundesdurchschnitt. Glück, Zufriedenheit, emotionale Balance sind aber sehr persönlich.

Worauf kommt es dabei an? Die Psychologin Nanni Glück erklärt, warum Vergleichen schadet, was uns im Alltag helfen kann und welche Rolle Lebensfreude spielt.

Im Ranking der Lebenszufriedenheit liegen manche Bundesländer vorn, andere hinten. Beim Glücksatlas sei uns klar, dass ein regionaler Durchschnitt wenig darüber sagt, wie es dem Einzelnen geht. Bei der Nachbarin, die gut gelaunt aus dem Haus kommt, vergessen wir so eine Einordnung oft, so Glück. Da reiche ein fröhliches "Guten Morgen", schon denken wir, dass es ihr besser geht als uns. "Wenn ich mir einen schönen Tag verderben möchte, ist der Vergleich mit anderen ein ziemlich zuverlässiges Mittel."

Wenn man sich dabei ertappt, könne man sich folgende Fragen stellen:

- Ist sie tatsächlich glücklicher als ich?

- Kann ich das mit Sicherheit wissen?

- Was macht dieser Gedanke gerade mit mir?

- Wie würde ich meinen Tag erleben, wenn ich diesen Gedanken kurz beiseitelasse?

Nanni Glück nutzt das Bild eines Pinguins: Wenn man ihn unter eine Palme setzt, damit er eine Kokosnuss runterholt, wird er unglücklich. Im Wasser dagegen ist er in seinem Element. Statt sich immer mehr anzustrengen, könne es helfen, sich zu fragen: "Wann habe ich mich zuletzt als fähig, lebendig und ganz in meinem Element erlebt?" Man könne auch einen vertrauten Menschen fragen. "Manchmal haben die anderen uns schon längst schwimmen gesehen, während wir noch auf die Kokosnuss starren."

Dann hilft Akzeptanz, sagt die Psychologin - auch wenn sie nicht leichtfällt. Wer vehement gegen das ankämpft, was gerade negativ ist, kann davon erschöpft werden. "Wenn ich den Widerstand hingegen ein wenig loslasse, habe ich die Hände wieder frei für das, was ich gestalten kann."

Womit wir unserem Glück im Weg stehen, so die Psychologin: Wenn wir unsere Zufriedenheit davon abhängig machen, dass sich im Außen etwas ändert. Wenn die Wohnung abbezahlt ist, wenn die Abteilungsleiterin weg ist und so weiter - erst dann kommt die Zufriedenheit. "Das Tückische daran ist, dass kaum, dass ein Wunsch erfüllt ist, uns meist schon der nächste "Mangel" einfällt." Nanni Glück rät: "Schauen Sie auf ihre fünf Finger und ordnen Sie jedem Finger etwas zu, wofür Sie dankbar sind." So bewegt sich der Blick weg von dem, was nicht da ist, zu dem, was man schon hat.

Zufriedenheit hat viel damit zu tun, wie wir auf unser Leben als Ganzes blicken. Freude entsteht im Moment, solche Momente summieren sich und können insgesamt für ein Gefühl des Glücks sorgen.

Und "der Freude kann ich im Alltag auf die Sprünge helfen", sagt Glück. Sie rät, zehn Dinge aufzuschreiben, die einem erfahrungsgemäß Freude bereiten. Und dann jeden Tag eines davon zu tun. Eine Verabredung schon am Montag für Donnerstag einzutragen, mache gleich zweimal Freude: erst die Vorfreude, später das Erlebnis.

Einen Zustand ewiger Freude und des Dauerglücks sollten wir aber realistischerweise nicht erwarten: "Ich kann mit meinem Leben im Großen und Ganzen zufrieden sein und heute trotzdem einen ausgesprochenen bescheidenen Tag haben."