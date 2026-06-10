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Italiener Luca Parmitano fliegt 2027 für die ESA bei "Artemis 3" mit

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ESA-Pilot Parmitano (2.v.l) mit seinen drei NASA-Kollegen
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Erstmals wird Europa mit einem Astronauten beim NASA-Mondprogramm dabei sein: Der Italiener Luca Parmitano wird der erste ESA-Astronaut auf einer "Artemis"-Mission sein. Der 49-Jährige sei einer der vier Raumfahrer bei "Artemis 3", sagte Jared Isaacman, Chef der US-Raumfahrtbehörde. "Artemis 3" soll 2027 starten - allerdings nicht zum Mond, sondern nur zu Tests in eine Erdumlaufbahn. Mit zur Crew sollen die US-Amerikaner Andre Douglas, Frank Rubio und Randy Bresnik gehören.

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Für den Notfall steht Bob Hines als Ersatz bereit. Anders als ursprünglich geplant ist bei "Artemis 3" keine Mondlandung vorgesehen. Stattdessen soll das Koppeln des Raumschiffs "Orion" mit Mondlandesystemen getestet werden. Mit dem "Artemis"-Programm strebt die US-Raumfahrtagentur eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond an.

Der 49 Jahre alte Luca Parmitano ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wurde an der italienischen Luftwaffenakademie ausgebildet und war Testpilot. 2009 wurde er als ESA-Astronaut ausgewählt, war zweimal auf der Raumstation ISS und dort mehrfach an Andockmanövern beteiligt. Europas früherer Raumfahrtchef Jan Wörner gratulierte Parmitano. "Luca ist ein absoluter Profi und zudem ein sehr sympathischer Typ", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In Wörners Amtszeit als Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA (2015-2021) flog Parmitano 2019 zum zweiten Mal ins All. "Prima, dass ein Europäer am Artemis-Programm teilnehmen kann", sagte Wörner. "Meine Erwartung und Hoffnung ist, dass auch bei der Landung auf dem Mond ein Europäer dabei ist."

NASA-Chef Jared Isaacman hatte Ende Februar für das "Artemis"-Programm überraschend eine Strategieänderung angekündigt: "Artemis 3" starte schon 2027, lande aber anders als vorgesehen nicht auf dem Mond. Stattdessen soll das Raumschiff "Orion" nur in einer Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) fliegen, die Crew soll die Kopplung mit einer oder zwei Mondlandefähren erproben. 2028 könnte es dann gleich zwei Mondlandungs-Missionen geben: "Artemis 4" und "Artemis 5". In der Vergangenheit gab es allerdings immer wieder Verzögerungen. Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert waren Anfang April wieder Menschen in die Nähe des Mondes geflogen. Gelandet waren sie nicht. Zur "Artemis 2"-Crew hatten drei US-Amerikaner und ein Kanadier gehört.

ESA-Chef Josef Aschbacher hatte Ende 2025, vor der Strategieänderung, gesagt: "Ich habe entschieden, dass die ersten Europäer, die auf einer Mondmission fliegen werden, ESA-Astronauten deutscher, französischer und italienischer Nationalität sein werden." Zuerst sei Deutschland an der Reihe, schrieb die deutsche Presseagentur dpa. Die beiden deutschen ESA-Raumfahrer Alexander Gerst und Matthias Maurer hatten mehrfach betont, diese Chance sehr gern wahrnehmen zu wollen. Das "Artemis"-Programm - benannt nach der Göttin des Mondes und Zwillingsschwester des Gottes Apollo aus der griechischen Mythologie - war von der NASA 2017 verkündet worden. Ursprünglich sah es eine bemannte Mondlandung - mit "Artemis 3" - bis 2024 vor.

(L/R) NASA astronaut commander Randy Bresnik, ESA (European Space Agency) astronaut pilot Luca Parmitano, NASA astronaut mission specialist Frank Rubio, and NASA astronaut mission specialist Andre Douglas speak during a press conference announcing the crew for the Artemis III mission at NASA's Johnson Space Center in Houston, Texas, on June 9, 2026. The Italian Luca Parmitano will be the pilot of NASA's Artemis 3 voyage, the first European to join one of the program's missions. Parmitano, who will represent the European Space Agency, is one of four men named as crewmembers tasked with carrying out Artemis 3, which is targeting launch in late 2027. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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