Chips-Sackerl luftdicht verschließen ohne Clip - so geht's

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Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Versiegelungs-Tipp für Chipspackungen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?
Und so geht's: Die offene Chipspackung über die Messerkante falten. Dann mit einem Feuerzeug langsam an der Kante entlangfahren, sodass die Hitze das Sackerl wieder verschließt.
Fazit: Der Hack funktioniert - die Packung ist wieder verschlossen. Allerdings ist etwas Vorsicht gefragt. Wer die Flamme zu lange an einer Stelle hält, riskiert, dass der Kunststoff schmilzt und die Verpackung beschädigt wird.
WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose