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Chips-Sackerl luftdicht verschließen ohne Clip - so geht's

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
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Fazit: Es funktioniert - die Chippackung ist versiegelt
©APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
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Chips schmecken am besten knusprig. Damit das auch nach dem Öffnen so bleibt, sollte das Sackerl wieder luftdicht verschlossen werden. Doch was tun, wenn keine Verschlussklammer zur Hand ist? Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine geöffnete Chipstüte mit Hilfe eines Messers und eines Feuerzeugs wieder versiegeln lassen.

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Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Versiegelungs-Tipp für Chipspackungen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die offene Chipspackung über die Messerkante falten. Dann mit einem Feuerzeug langsam an der Kante entlangfahren, sodass die Hitze das Sackerl wieder verschließt.

Fazit: Der Hack funktioniert - die Packung ist wieder verschlossen. Allerdings ist etwas Vorsicht gefragt. Wer die Flamme zu lange an einer Stelle hält, riskiert, dass der Kunststoff schmilzt und die Verpackung beschädigt wird.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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