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"GTA" vor "GTA VI" spielen: Zwei Klassiker gibt's gratis

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Grand Theft Auto ist seit 1997 fester Teil der Videospielszene
©APA, dpa-tmn, Till Simon Nagel
Grand Theft Auto ist seit 1997 fester Teil der Videospielszene. Nach vielen Jahren Wartezeit ist nun ein neuer Titel im Anflug. In der Zwischenzeit steckt nicht nur für Retro-Fans auch in den diversen Vorgängern noch Spaß drin. Aber: Wer hat denn noch die alten CD- oder DVD-Ausgaben respektive das passende Laufwerk dafür? Kein Problem, da gibt es einige Lösungen. Hier ein Überblick - sortiert nach Aufwand, Kosten und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

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App Store und Playstore bieten hier für kleines Geld den schnellen Einstieg. Ab rund 5 Euro bekommt man "GTA 3", "GTA: Vice City" und "GTA: San Andreas" in einer für Smartphones und Tablets überarbeiteten Version. Je nach Store gibt es alle drei Titel als Paket - das macht die Sache noch mal etwas günstiger als den Einzelkauf. Die Steuerung ist gut an das Touchdisplay angepasst - in einigen Fällen lassen sich auch Controller via Bluetooth verbinden. Was es nicht gibt: "GTA IV" und "GTA V" sind bisher auf iOS und Android nicht verfügbar.

Erinnern Sie sich noch an "Grand Theft Auto", den Erstling von 1997 aus der Vogelperspektive, das im britischen 60er-Jahre-Stil gehaltene Erweiterungspaket "GTA London 1969" oder den düsteren, retrofuturistischen Nachfolger "GTA 2"? Die gute Nachricht: Zumindest die beiden Hauptspiele kann man noch für den Windows-PC bekommen. Sogar kostenlos.

Eine seriöse Quelle sind die Downloadbereiche von "chip.de" ("GTA"/"GTA 2") und "heise online" ("GTA"/"GTA 2"). Hier gibt es die Installationsdateien beider Klassiker kostenlos und geprüft. Achtung: Auf vielen neueren Computern - faktisch alles ab Windows 10 - muss eventuell noch ein wenig in den Einstellungen hantiert werden, damit die alte Software rund läuft. Unter anderem muss DirectPlay aktiviert werden, so "Chip". In manchen Fällen muss auch ein Support-Paket für Windows heruntergeladen werden, um den alten 16-Bit-Installer auszuführen.

Etwas schlechter sieht es für "GTA London 1969" aus. Das Add-on lässt sich in den Weiten des Netzes zwar finden. Allerdings nicht als offizieller oder geprüfter Download. Fans bleibt hier nur der Gang in die entsprechenden Communities auf eigenes Risiko, daher an dieser Stelle keine klare Download-Empfehlung.

Warum PC und Konsole zum Schluss? Einfach, weil es hier die meiste Auswahl gibt - und viel mögliche Hardware. Also der Reihe nach:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Rockstar Games/Rockstar Games

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