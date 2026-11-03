"GTA" vor "GTA VI" spielen: Zwei Klassiker gibt's gratis

App Store und Playstore bieten hier für kleines Geld den schnellen Einstieg. Ab rund 5 Euro bekommt man "GTA 3", "GTA: Vice City" und "GTA: San Andreas" in einer für Smartphones und Tablets überarbeiteten Version. Je nach Store gibt es alle drei Titel als Paket - das macht die Sache noch mal etwas günstiger als den Einzelkauf. Die Steuerung ist gut an das Touchdisplay angepasst - in einigen Fällen lassen sich auch Controller via Bluetooth verbinden. Was es nicht gibt: "GTA IV" und "GTA V" sind bisher auf iOS und Android nicht verfügbar.

Erinnern Sie sich noch an "Grand Theft Auto", den Erstling von 1997 aus der Vogelperspektive, das im britischen 60er-Jahre-Stil gehaltene Erweiterungspaket "GTA London 1969" oder den düsteren, retrofuturistischen Nachfolger "GTA 2"? Die gute Nachricht: Zumindest die beiden Hauptspiele kann man noch für den Windows-PC bekommen. Sogar kostenlos.

Eine seriöse Quelle sind die Downloadbereiche von "chip.de" ("GTA"/"GTA 2") und "heise online" ("GTA"/"GTA 2"). Hier gibt es die Installationsdateien beider Klassiker kostenlos und geprüft. Achtung: Auf vielen neueren Computern - faktisch alles ab Windows 10 - muss eventuell noch ein wenig in den Einstellungen hantiert werden, damit die alte Software rund läuft. Unter anderem muss DirectPlay aktiviert werden, so "Chip". In manchen Fällen muss auch ein Support-Paket für Windows heruntergeladen werden, um den alten 16-Bit-Installer auszuführen.

Etwas schlechter sieht es für "GTA London 1969" aus. Das Add-on lässt sich in den Weiten des Netzes zwar finden. Allerdings nicht als offizieller oder geprüfter Download. Fans bleibt hier nur der Gang in die entsprechenden Communities auf eigenes Risiko, daher an dieser Stelle keine klare Download-Empfehlung.

Warum PC und Konsole zum Schluss? Einfach, weil es hier die meiste Auswahl gibt - und viel mögliche Hardware. Also der Reihe nach: