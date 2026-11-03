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Squishys: Wie gefährlich ist das Trend-Spielzeug?

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Gesundheit
Aktualisiert
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Squishy-Spielzeuge können gesundheitliche Risiken bergen
©Bettina Lüke, APA, dpa-tmn
Sie sehen aus wie Butterstücke, Delfine oder Glitzerklopse, lassen sich zusammendrücken und sollen für Entspannung sorgen: Doch Squishy-Spielzeuge können je nach Material und Füllung gesundheitliche Risiken bergen, so das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) unter Verweis auf das europäische Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte, Safety Gate.

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Die gute Nachricht: Das gilt nicht pauschal für alle Squishys. Die möglichen Risiken unterscheiden sich je nach Produkt. So ist ein auffälliger Geruch allein kein Beleg für eine Gesundheitsgefahr, erklären die Expertinnen und Experten. Bei einzelnen Produkten sind aber bei Untersuchungen unter anderem krebserregende Stoffe oder eine erhöhte Keimbelastung festgestellt worden.

Beim Kauf sollte man prüfen, ob die Adresse eines verantwortlichen Herstellers oder Importeurs aus der EU auf der Verpackung steht - sonst ist niemand für die Sicherheit des Spielzeugs verantwortlich zu machen. Achten Sie außerdem auf Altersangaben, Sicherheitshinweise und Kennzeichnungen, etwa das CE-Zeichen. Fehlt dieses, kann das ein Warnhinweis sein, ein vorhandenes Siegel ist "aber keine Garantie für ein sicheres Produkt".

Manche Quetsch-Spielzeuge, etwa an gefüllte Teigtaschen erinnernde Dumplings, enthalten unter der elastischen Hülle Flüssigkeiten, Gele, Wasserperlen oder Sand. Solche Wasserperlen könnten verschluckt werden. Bei kleinen Kindern besteht zudem Erstickungsgefahr. Vorsicht ist auch bei beschädigten Spielzeugen geboten. Reißt die Hülle, können Füllungen austreten. Generell sollten Kinder die Spielzeuge nicht in den Mund nehmen.

Ebenfalls keine gute Idee: Squishys erhitzen, wie es ein aktueller Social-Media-Trend ("Squishy Microwave Challenge") nahelegt. Die Hülle kann platzen und die heiße Füllung austreten, erklären die Expertinnen und Experten und warnen vor schweren Verbrennungen. Laut der deutschen Stiftung Warentest haben sich mehrere Menschen Medienberichten zufolge durch platzende Squishys verletzt.

In den vergangenen Monaten riefen mehrere Händler mit Sand gefüllte Knautsch-Toys zurück, da der verwendete Sand Asbestspuren enthalten könnte. Die Stiftung Warentest riet darum von deren Kauf vorsorglich ab, da von außen nicht zu erkennen ist, ob es sich bei der Füllung um sauberen Quarzsand handelt oder um Material aus einer unklaren Quelle, das Asbest enthalten könnte. Das Risiko durch Asbest in sandgefüllten Spielzeugen ist allerdings bei üblichem Gebrauch vernachlässigbar.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Bettina Lüke/Bettina Lüke

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Bettina Lüke/Bettina Lüke

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