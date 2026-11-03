ABO

Italienische Forschende rätseln über Sex zwischen Bulle und Esel

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ungewöhnliche Beziehung zwischen dem Bullen Achille und dem Esel Patroclo
©André B. da Cruz, APA
Gleichgeschlechtliches Sexualverhalten ist im Tierreich weit verbreitet. Die Beziehung zwischen dem Bullen Achille und dem männlichen Esel Patroclo jedoch bezeichnet ein Forschungsteam von der Universität Pisa als ungewöhnlich. Die beiden Tiere hätten problemlos Partner der eigenen Art sowie des anderen Geschlechts wählen können, entschieden sich aber immer wieder füreinander, schreiben die italienischen Forschenden in der Fachzeitschrift "Current Biology".

von

News auf Google bevorzugen

Das Team war bei einer anderen Feldstudie auf die beiden Tiere aufmerksam geworden und wunderte sich, dass der Esel keine Abwehrreaktionen zeigte, als der Bulle ihn besprang. Es beobachtete schließlich 51 solcher Interaktionen innerhalb von 14 Tagen. "Was uns wirklich aufhorchen ließ, war, dass diese Interaktionen in eine sehr selektive und beständige soziale Beziehung zwischen den beiden eingebettet waren", sagte Co-Autorin Elisabetta Palagi.

"Sie suchten wiederholt Nähe zueinander und zeigten viele verschiedene freundschaftliche Verhaltensweisen wie Lecken, Reiben und Anstupsen neben dem wiederholten Aufsteigen", ergänzte Erstautor André da Cruz. Der Esel und der Bulle lebten im Beobachtungszeitraum im März 2026 auf einem Hochplateau in Äthiopien, gehörten unterschiedlichen Besitzern und sahen sich nur während der Zeit auf der Weide.

Nach Bewertung des Forschungsteams war das ungewöhnliche Sexualverhalten Teil einer sozialen Beziehung zwischen Achille und Patroclo. Die Beobachtungen könnten Hinweise für das Verständnis von Sexualverhalten als soziales Merkmal geben, jenseits der Rolle bei der Fortpflanzung, hieß es. Um die Frage nach der genauen Funktion zu beantworten, sei weitere Forschung notwendig. Möglicherweise gehe es darum, soziale Bindungen aufrechtzuerhalten und bzw. oder Spannungen abzubauen.

(S E R V I C E - Aufsatz von 2009 in "Science Daily" (auf Englisch) unter https://go.apa.at/axEhSJz8, Aufsatz 2026 "A socio-sexual bond between a bull and a male donkey" (auf Englisch) https://go.apa.at/IcZzlJFO)

PISA - ITALIEN: FOTO: APA/André B. da Cruz/André B. da Cruz

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Am 12. November soll das Schiff südlich von Destin versenkt werden
Reisen & Freizeit
300 Meter langer Ozeankreuzer wird zum Riff
Squishy-Spielzeuge können gesundheitliche Risiken bergen
Gesundheit
Squishys: Wie gefährlich ist das Trend-Spielzeug?
Künftig ist zunächst jeden Mittwoch ein Direktflug eingeplant
Reisen & Freizeit
Nonstop zu den Eisbergen: Neue Direktflüge nach Grönland
Selbstzweifel trotz erbrachter Leistungen betreffen vor allem Frauen
Gesundheit
Bin ich gut genug? Was Frauen zu "Impostor" wissen sollten
++ ARCHIVBILD ++ OpenAI hat Antworten zu fast 400 mathematischen Rätseln gefunden
Technik
Was daraus folgt, wenn KI Mathe-Probleme löst
Neben Humanoiden waren auch vierbeinige Laufroboter am Start
Technik
Testlauf: Beladene Roboter erkletterten heiligen Berg in China
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER