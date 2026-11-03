ABO

Nonstop zu den Eisbergen: Neue Direktflüge nach Grönland

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Reisen aus Europa zu den grönländischen Eisbergen wird in Zukunft einfacher. Seit Donnerstag gibt es eine neue Direktverbindung zwischen der für die Diskobucht mit riesigen Eisbergen bekannten Stadt Ilulissat an der Westküste des Landes und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Dank eines Umbaus des Flughafens können in der beliebten Touristendestination nun auch größere Flugzeuge aus internationalen Städten landen.

von

News auf Google bevorzugen

Zuvor mussten Flieger etwa aus Kopenhagen einen Zwischenhalt in der grönländischen Hauptstadt Nuuk einplanen. Nun misst die Landebahn stolze 2.200 Meter und ist damit mehr als doppelt so lang wie vor dem Umbau. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) sollte erstmals ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Greenland aus Kopenhagen direkt in Ilulissat landen - nach rund 4 Stunden und 40 Minuten Flugzeit. Künftig ist zunächst jeden Mittwoch ein solcher Direktflug eingeplant. In der Hochsaison - etwa zwischen Weihnachten und Neujahr - sollen es mehrere pro Woche sein.

Auch der Flughafen in Nuuk und ein weiterer Flughafen in Qaqortoq wurden in den vergangenen Jahren ausgebaut. Ende 2024 wurde in Nuuk ebenfalls eine längere Landebahn für internationale Flüge in Betrieb genommen. Die Projekte sind einige der größten Infrastrukturvorhaben in Grönland in jüngerer Zeit. Sie sollen die grönländische Wirtschaft stärken, indem sie unter anderem mehr Touristen anlocken. Das riesige, zum dänischen Königreich gehörende Land ist zum größten Teil von Eis bedeckt, zwischen den einzelnen Städten gibt es keine Straßen.

NUUK - GRÖNLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Steffen Trumpf/Steffen Trumpf

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Squishy-Spielzeuge können gesundheitliche Risiken bergen
Gesundheit
Squishys: Wie gefährlich ist das Trend-Spielzeug?
Selbstzweifel trotz erbrachter Leistungen betreffen vor allem Frauen
Gesundheit
Bin ich gut genug? Was Frauen zu "Impostor" wissen sollten
++ ARCHIVBILD ++ OpenAI hat Antworten zu fast 400 mathematischen Rätseln gefunden
Technik
Was daraus folgt, wenn KI Mathe-Probleme löst
Neben Humanoiden waren auch vierbeinige Laufroboter am Start
Technik
Testlauf: Beladene Roboter erkletterten heiligen Berg in China
Marius Borg Hoiby könnte seine Fußfessel bald loswerden
Schlagzeilen
Gericht in Oslo will U-Haft von Hoiby beenden
Bericht skizziert, was der aktuelle Kurs bedeutet
Technik
Erderwärmung sorgt für höheren Meeresspiegel und mehr Sturzfluten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER