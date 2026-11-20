Entscheidungen während einer Mission zu ändern, ist also nicht möglich. Man muss die jeweilige Mission neu beginnen, also einen früheren Spielstand laden oder ab dem letzten Checkpoint neu starten, erklärt "Mashable" und empfiehlt, vor wichtigen Missionen manuell zu speichern.

Dazu öffnet man das Pausenmenü, geht auf "Spiel/Spiel speichern" und wählt dort denn gewünschten Speicherslot. Spielende, die auf Nummer Sicher gehen möchten, können und sollten seinen Fortschritt auch manuell speichern, bevor man aufhört zu spielen.