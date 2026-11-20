Die Fluggeräte waren sowohl östlich als auch westlich der Start- und Landebahn gemeldet worden. Gegen 20.10 Uhr wurde der Luftraum rund um den Flughafen für den Flugverkehr gesperrt. Erst nach Abschluss sämtlicher Kontrollen wurde die Sperre kurz nach 22.00 Uhr aufgehoben und der Flughafen wieder geöffnet.

Von den Maßnahmen war auch ein Flug der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways nach Rom-Fiumicino betroffen. Die Maschine durfte zunächst nicht starten. Die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen und konnten erst später wieder an Bord gehen.