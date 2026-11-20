Durch eine Bewegung kann sich ein Wirbelgelenk minimal verschieben, was eine Reizung einer Bandscheibe zur Folge hat. Um sie zu schützen, spannen sich die Muskeln in der unteren Rückenmuskulatur an. "Die Folge sind plötzlich einsetzende stechende Schmerzen im unteren Rückenbereich", sagt der Arzt.

Was tut gut, wenn einen ein Hexenschuss getroffen hat? Vier Tipps:

Die gute Nachricht: Nach ein paar Tagen verzieht sich ein Hexenschuss von allein wieder. Ein Arztbesuch ist also in aller Regel nicht notwendig - es sei denn, die Rückenschmerzen werden von Symptomen begleitet, die für ein ernstes Rückenleiden sprechen.

Das Portal "gesundheitsinformation.de" nennt als Beispiel, wenn die Schmerzen in die Beine ausstrahlen oder von Taubheits- und Kribbelgefühlen begleitet werden. Auch wenn Fieber, Schüttelfrost und Nachtschweiß auftreten, sollte man zum Arzt gehen.

Oft bringt ein Hexenschuss die schmerzhafte Erkenntnis: "Ich muss etwas für meinen Rücken tun!" Aber was genau? Die wichtigste Maßnahme, um Rückenschmerzen vorzubeugen: regelmäßig Bewegung ins Leben holen. Auch Spaziergänge bringen hier etwas. Besser aber man kombiniert sie mit Übungen bzw. Sportarten, die die Rückenmuskulatur ganz gezielt stärken: etwa Krafttraining, Yoga oder Pilates.

Ein weiterer Tipp, um den unteren Rücken zu schützen: "Beugen Sie beim Hochhieven schwerer Gegenstände die Knie und halten Sie den Rücken gerade, um übermäßigen Druck auf die Wirbelsäule zu vermeiden", rät Orthopäde Bastian Marquaß.