Schneidet man das Fleisch dagegen direkt nach dem Braten an, tritt deshalb meist deutlich mehr Saft aus, ergänzt der Küchendirektor der "Brasserie Colette by Tim Raue" in Berlin. Der Saftverlust ist nicht der einzige Ruhegrund. Für Constantin Krauß vom "Kesselhaus" in Osnabrück wird während der Ruhezeit auch die Fleischstruktur angenehmer, sodass es sich entspannt und dadurch zarter wird.

Wie lange es die Profis ruhen lassen, komme auf das jeweilige Produkt und die Größe des Stückes an. Bei einem normalen Steak von etwa 200 Gramm reichen Obermeier ungefähr zehn Minuten. Etwas kürzer handhabt es Michi Seitz in den Nürnberger Restaurants "Fränk'ness" und "Imperial": "Ein normales Steak - zum Beispiel ein 250-Gramm-Filet oder ein 400-Gramm-Ribeye - lasse ich nach dem Garen etwa drei bis vier Minuten ruhen. Größere Stücke wie ein im Ganzen gegartes Roastbeef dürfen auch einmal 20 Minuten ruhen."

"Kesselhaus"-Chef Krauß nimmt es sogar ganz genau: "Unseren Rehrücken lassen wir beispielsweise 8 Minuten bei 56 Grad ruhen." In der Spitzengastronomie wird dafür ein Holdomat genutzt. In diesem Warmhaltegerät lässt auch Seitz sein Fleisch bei rund 50 Grad ruhen, "weil es dort warm bleibt, ohne wesentlich weiterzugaren." Danach brät er es noch einmal sehr heiß und kurz an, damit sich eine schöne Kruste und kräftige Röstaromen bilden - und das Fleisch vor allem richtig heiß beim Gast ankommt.

Für Michi Seitz ist genau dieses Zusammenspiel entscheidend: "Das Fleisch soll sich nach dem Garen entspannen, aber am Ende dürfen Temperatur, Kruste und das Gesamterlebnis auf dem Teller nicht darunter leiden." Daher verfährt er bei empfindlicherem Fleisch wie Reh auch eine andere Strategie: "Das lasse ich es bewusst nicht zu lange ruhen, damit die Struktur nicht zu mürbe wird."