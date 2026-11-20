Bevor man in einem unbekannten Shop kauft, sollte man unbedingt den Namen des Shops zusammen mit Begriffen wie "Erfahrung", "Bewertung" oder "Fake" in eine Suchmaschine eingeben, um mögliche Warnungen bereits Geschädigter oder etwa von Verbraucherschützern zu entdecken, rät deshalb die Polizeiinspektion Stade.

Dort sei beispielsweise die Anzeige einer Frau eingegangen, die "GTA VI" für knapp 66 Euro in einem Onlineshop gekauft, den Aktivierungscode für das Game aber nie bekommen hatte. Eine Internet-Recherche habe die Betrogene erst nach dem Kauf gestartet, sei dann aber sofort auf Warnhinweise zu dem Shop gestoßen.

Zur Orientierung: "GTA VI" kostet regulär in der Standard Edition 80 Euro und in der Ultimate Edition 100 Euro. Im stationären Handel werden auch sogenannte Code-in-a-Box-Versionen von "GTA VI" verkauft, also Hüllen mit ausgedrucktem Download-Code. Das Spiel ist am 19. November nur für Playstation 5 und Xbox Series X/S erschienen. Mögliche Angebote für PC-Spieler sind also definitiv Fake und bergen obendrein die Gefahr, sich Schadsoftware auf den Rechner zu holen.

Allein vom optischen Eindruck her lassen sich Fakeshops längst nicht mehr sicher enttarnen: Die betrügerischen Seiten samt gefälschtem Impressum, AGB und falschen Kontaktangaben sind inzwischen meist professionell gestaltet; dabei hilft den Betrügern auch KI.

Der erste und wichtigste Indikator für einen möglichen Betrug bleibt der Preis: Ist der auffällig niedrig, sollte man alarmiert sein. Um ein Gefühl für realistische und unrealistische Angebote zu bekommen, empfiehlt es sich etwa, verschiedene Preissuchmaschinen zu nutzen.

Ein weiteres starkes Indiz für einen Fakeshop ist immer die Art der Bezahlung. Auch wenn man es am besten erst gar nicht so weit kommen lässt: Bei Fakeshops bleibt an der Kasse am Ende oft nur noch Vorkasse übrig, etwa in Form einer Überweisung. Alle anderen vorher angepriesenen Zahlungsmöglichkeiten sind verschwunden. Der Hintergrund: Eine Banküberweisung kann der Kunde kaum noch zurückholen.

Hilfreich und wichtig beim Checken neben der Internet-Recherche: Den Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen nutzen. Das Tool analysiert Seiten anhand verschiedenster Faktoren und gibt dann eine Einschätzung (grünes, oranges oder rotes Ampellicht) ab, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich bei der jeweiligen Seite um einen Fakeshop handelt.

Wer in eine Fakeshop-Falle getappt ist und Geld überwiesen hat, sollte sofort seine Bank informieren, raten die Verbraucherzentralen: Vielleicht könne die Zahlung doch noch gestoppt oder zurückgeholt werden - wenngleich bei bereits ausgeführten Überweisungen die Chancen auf eine Rückerstattung gering sei.

Darüber hinaus sollte man Anzeige erstatten: Dazu Bestellbestätigung, Zahlungsbeleg, E-Mails und Screenshots der Webseite sichern.