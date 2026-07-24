ABO

Forscher wollen Materialeinsatz bei Betondecken reduzieren

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Vom Computer direkt in die Produktion
©APA/TU Wien
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Bei Stahlbetondecken kann ohne Einbußen bei der Tragfähigkeit teilweise bis zur Hälfte des Materials und damit viel CO2 eingespart werden, zeigen Forschende der Technischen Universität (TU) Wien zusammen mit Technologiepartnern. Mithilfe von Optimierungsalgorithmen haben sie berechnet, wo Material tatsächlich benötigt wird und wo darauf verzichtet werden kann.

von

Bisher würden Betondecken meist als massive Flachdecken ausgeführt, weil die Herstellung sehr wirtschaftlich sei. "Unser Ziel ist es, Material nur dort zu verwenden, wo es aus statischer Sicht tatsächlich gebraucht wird", erklärte Tobias Huber vom Forschungsbereich Stahlbeton- und Massivbau der TU Wien in einer Aussendung. Ergebnis sind Tragstrukturen mit Rippen, die den Kräften im Bauteil folgen. Da die Herstellung jedoch aufwendig und teuer wäre, wurden Planung und Fertigung digitalisiert beziehungsweise weitgehend automatisiert.

"Solche Formen lassen sich zwar am Computer berechnen, in der Praxis sind sie bisher aber meist an der Herstellung gescheitert. Genau diese Lücke schließen wir mit unserem Ansatz", so Huber. Damit könnten Änderungen an der Geometrie unmittelbar in die Produktion übernommen werden, was die wirtschaftliche Realisierbarkeit erhöhe. Entscheidend sei eine durchgängige digitale Datenkette - vom Entwurf bis zur Fertigung. Potenzial sehen die Forscher vor allem im Hochbau, weil dort identische Deckenelemente mehrfach produziert werden.

(S E R V I C E - Video: https://www.youtube.com/watch?v=w08-S9Jdn4w )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/TU Wien

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schiffsunfall bei der Schleuse Freudenau in Wien
Reisen & Freizeit
Kreuzfahrtschiff stieß gegen Schleuse Freudenau in Wien
Reaktionsfähigkeit von Molekülen soll gezielt optimiert werden
Technik
Crash-Test auf Nano-Ebene soll chemische Reaktionen gezielter steuern
Angehörige der mutmaßlichen Haupttäterin hatten VfGH angerufen
Politik
"Schamanen"-Urteil: Verfall von Vermögen verfassungskonform
Analyse von Daten aus 37 Ländern der WHO-Europaregion
Technik
Gewalt gegen Frauen und Suizid: Studie belegt erstmals Zusammenhang
Fast die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher snackt täglich
Gesundheit
Stress hat großen Einfluss auf Essverhalten der Österreicher
Ärztin Caroline Hutter will Medizin auf modernstem Niveau bieten
Technik
Innovative CRISPR/Cas9-Therapie künftig in Wien verfügbar
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER