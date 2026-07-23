ABO

Gewalt gegen Frauen und Suizid: Studie belegt erstmals Zusammenhang

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Analyse von Daten aus 37 Ländern der WHO-Europaregion
©APA/APA/Gindl/BARBARA GINDL
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Dass Frauen, die Gewalt erleben, häufiger an psychischen Erkrankungen leiden und ein erhöhtes Suizidrisiko aufweisen, ist aus Studien auf individueller Ebene bekannt. Ein Team der Medizinischen Universität Wien zeigt nun, dass der Zusammenhang auch auf Bevölkerungsebene besteht. Die im "Journal of Interpersonal Violence" veröffentlichte Studie belegt demnach erstmals, "dass ein höheres Maß an geschlechtsspezifischer Gewalt mit höheren Suizidraten bei Frauen assoziiert ist".

von

Ein Forschungsteam um Armin Trojer, Daniel König-Castillo und Stephan Listabarth (Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, MedUni Wien) analysierte Daten aus 37 Ländern der WHO-Region Europa. Als Grundlage diente der "Violence against Women Index" (VAWI), der das Ausmaß an geschlechtsspezifischer Gewalt anhand von elf Indikatoren aus vier Gewaltformen erfasst - körperliche, sexuelle und psychische Gewalt sowie Formen der Benachteiligung, die zur Einschränkung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit führen.

Diese Werte wurden mit den altersstandardisierten weiblichen Suizidraten der jeweiligen Länder verglichen. Die Forschenden berücksichtigten außerdem weitere Faktoren, die Suizidraten beeinflussen können, wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Arbeitslosenquote sowie Kennzahlen zur Gesundheitsversorgung und Kriminalität.

Die Analysen zeigen laut einer Aussendung der MedUni vom Donnerstag einen signifikanten Zusammenhang: VAWI-Werte ab einem mittleren Bereich gingen mit höheren weiblichen Suizidraten einher. Im Bereich niedriger Werte zeigte sich ein gegenteiliger Zusammenhang. "Dieses Ergebnis könnte sich aus den Unterschieden in der Erfassung von Gewalt gegen Frauen und von Suiziden zwischen den Ländern erklären. Beide Faktoren können statistische Analysen auf Bevölkerungsebene beeinflussen", sagte Co-Studienleiter Daniel König-Castillo.

Die zwischen 0 und 1 angegebenen VAWI-Werte der untersuchten Länder reichen von 0,035 in Norwegen bis 0,292 in Moldawien. Die weiblichen Suizidraten liegen zwischen 1,24 Todesfällen pro 100.000 Frauen in Griechenland und 8,54 pro 100.000 Frauen in Belgien. In Österreich beträgt der VAWI-Wert 0,096. Mit 5,74 Todesfällen pro 100.000 Frauen ist die weibliche Suizidrate vergleichsweise hoch.

Die Studie mache auch deutlich, "wie wichtig eine möglichst vollständige und international vergleichbare Datenerhebung ist. Gewalt gegen Frauen und Suizide werden nach wie vor nicht überall gleichermaßen erfasst. Verbesserungen in diesem Bereich würden nicht nur die Datenlage für weitere Forschung stärken, sondern auch dazu beitragen, das Thema zu enttabuisieren und die Planung von gezielten Präventionsmaßnahmen zu erleichtern", sagte Studienleiter Listabarth.

(S E R V I C E - Publikation: Journal of Interpersonal Violence. Analyzing the association of gender-based violence on national suicide rates - a multinational ecological study. Armin Trojer, Thomas Waldhoer, Lea Sommer, Sabine Weber, Antonia Renner, Marion C. Aichberger, Sophia Geßner, Benjamin Vyssoki, Daniel König, Stephan Listabarth

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Gewalt / Frauen / Männer / Familie / Divers / Gesellschaft / Missbrauch / Sexuelle Diskriminierung / Stalking / Kriminalität / Notfall / Notruf" - Eine Person hält ein Handy mit der Notruf SOS-Taste, aufgenommen am 24. November 2025 in Salzburg.(Gestelle Szene).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fast die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher snackt täglich
Gesundheit
Stress hat großen Einfluss auf Essverhalten der Österreicher
Ärztin Caroline Hutter will Medizin auf modernstem Niveau bieten
Technik
Innovative CRISPR/Cas9-Therapie künftig in Wien verfügbar
Es gibt Behandlungsmöglichkeiten, aber keinen nationalen Aktionsplan
Technik
Welt-Hepatitis-Tag - Alle 30 Sekunden ein Hepatitis-Todesfall
Die Kinder- und Jugendhilfe koordiniert das Projekt
Politik
Geschlossene WG für unmündige Intensivtäter nun in Betrieb
Bei "zirkadianer Dysbalance" spielen mehrere Faktoren zusammen
Technik
Gene beeinflussen Anfälligkeit für Störungen der inneren Uhr
Österreichweite Parkraumanalyse zählt 13,6 Millionen Stellplätze
Technik
Raumfresser Autoparkplatz - In Österreich 31.700 Hektar zugepflastert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER