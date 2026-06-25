Offline Clubs: Hier wird die Auszeit vom Handy zelebriert

Studien zeigen, dass gerade junge Menschen über sich selbst sagen, dass sie zu viel Zeit am Handy verbringen. Der Offline Club trifft einen Nerv, Digital Detox liegt im Trend, Influencer propagieren auf ihren Instagram-Seiten die Telefon-Abstinenz. Das Handy-Experiment des ORF, bei dem Schülerinnen und Schüler für 21 Tage ihr Handy abgeben, erlebte gerade eine große Neuauflage.

Das Konzept des Offline Clubs stammt aus den Niederlanden: Drei Freunde unternahmen im Jahr 2021 einen Ausflug aufs Land – ohne Handy. Diese Offline-Tage haben ihr Leben verändert, berichteten sie danach überschwänglich, sie hätten viel kreativere und glücklichere Gedanken gehabt. Daraufhin gründeten sie die Offline-Bewegung, denn sie seien überzeugt, die Welt brauche mehr Menschlichkeit, mehr Zusammengehörigkeit, mehr Freude und mehr Entspannung. Mittlerweile gibt es entsprechende Offline-Gruppen in 18 europäischen Städten und sogar auf Bali.

Die drei Freundinnen Kerstin, Carina und Sophie sind in ein Kartenspiel vertieft. Sie sagen zwar, dass sie kein problematisches Handyverhalten an den Tag legen, dennoch wollen sie das Telefon weniger nutzen. Sophie hat sich für den Offline-Heurigen gleich ganz in die vordigitale Zeit zurückversetzt. Sie hat sich schon am Vortag angeschaut, wie sie in das Lokal in Wien-Döbling kommt und das Handy dann gleich daheim gelassen.