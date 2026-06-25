ETH-Forschungsteam entwickelte neue Art von Pixel

Die Neuentwicklung eines Teams um Professor David Norris vereint nun erstmals beide Funktionen in einem Bauteil. Die Technologie basiert auf dem physikalischen Effekt der Interferenz von Lichtwellen. Eine auf Nanometer genau bearbeitete Oberfläche steuert dabei das Licht. Die Forschenden nutzen die mathematische Fourier-Analyse, um zu berechnen, welches Oberflächenmuster für ein bestimmtes Bild nötig ist.

Die Pixel können nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Schwingungsphase und die Polarisierung des Lichts kontrollieren und analysieren. Für die Forschung wurde ein Patentantrag eingereicht. Solche bidirektionalen Pixel könnten laut den Forschenden in Zukunft Kamera-Displays ermöglichen, die beide Funktionen in einem Gerät vereinen. Denkbar wären auch Pixel, die ohne Umweg über einen Computer auf ein Bild reagieren und entsprechende Lichtmuster aussenden.