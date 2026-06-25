Sport, Training & Co: Was bei Hitze für Kinder gilt

Sportliche Überanstrengungen bei hohen Temperaturen können die Gesundheit beeinträchtigen - die von Kindern und Jugendlichen wie die von Erwachsenen. Aber vertragen Kinder Hitze unter Belastung nicht grundsätzlich schlechter als Erwachsene? Ganz so einfach ist es nicht: Kinder und präpubertäre Jugendliche regulieren Hitze zwar anders, aber ähnlich effektiv.

Der entscheidende Unterschied liegt im Alltag oft woanders: Kinder erkennen Risiken schlechter, gehen nicht immer rechtzeitig aus der Sonne, trinken nicht zuverlässig von selbst und wollen bei Wettkämpfen oder im Vereinstraining oft mithalten.

Eltern, Trainer und Trainerinnen sollten daher auf ein sinnvolles und maßvolles Sportpensum achten, um einer Überhitzung und Überanstrengung vorzubeugen und auch immer wieder an Trink- und Erholungspausen erinnern. Gerade bei Ausdauersportarten bestehe sonst die Gefahr, dass es zu Austrocknung, Muskelkrämpfen, Hitzschlag oder Kreislaufproblemen kommt.

Generell gilt: Viel trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Ungefähr alle 15 Minuten kleine ungesüßte Einheiten, raten Expertinnen und Experten. Die Getränke sollten aber nicht eiskalt sein.

Und wie bei erwachsenen Sportlern gilt: Die sportliche Aktivität an sehr heißen Tagen sollte auch bei jungen Menschen möglichst auf die kühleren Tageszeiten frühmorgens oder abends gelegt sowie Belastungsintensität und -dauer reduziert werden. Die Mittagshitze ist tabu.

Geeignet sind Wasser, ungesüßter Tee oder stark verdünnter Saft. Bei Hitze sollten Kinder nicht erst trinken, wenn sie Durst haben. Gerade Jüngere brauchen Erinnerungen und sichtbare Trinkflaschen!

Außerdem raten die Expertinnen und Experten Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern:

Hitze ist also nicht immer ein Grund, Bewegung grundsätzlich zu streichen - sie ist aber ein Grund, das Programm zu ändern.

Aber auch darüber hinaus sind Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Trainerinnen und Trainer gefragt, wenn es darum geht, Beeinträchtigungen wie Kreislaufprobleme, Sonnenstich und Schlimmeres zu vermeiden und Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren.