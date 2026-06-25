Was kann ich tun, wenn es im Zug unerträglich heiß wird?

Bestenfalls ist nur die Anlage falsch eingestellt und das Problem schnell gelöst. Bei größeren Defekten wird der betroffene Wagen geräumt und die Fahrgäste umgesetzt. Betrifft das Problem den ganzen Zug, müssen notfalls alle aussteigen.

Und wenn es unerträglich heiß und stickig wird und einfach keine Abhilfe naht: Ist es eine Option, die Scheibe einzuschlagen? Das könnte als Sachbeschädigung und gegebenenfalls als gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr gewertet werden, warnt Rechtsanwalt Philipp Gehrmann. Im Notfall sollte man lieber die Polizei rufen.

Das Risiko, dass in Fernzügen Klimaanlagen bei großer Hitze ausfallen, ist durch immer mehr neue Züge mit besserer Technik deutlich geringer geworden, wie Naumann einschätzt.

Dennoch kann die Hitze für Probleme sorgen: Im Blick ist dabei vor allem das Schienennetz, das durch die hohen Temperaturen, die Sonneneinstrahlung und möglicherweise auftretende Unwetter stark belastet wird - Schäden und in der Folge Ausfälle und Verspätungen sind nicht auszuschließen. Auch Böschungsbrände entlang von Bahnstrecken drohen.