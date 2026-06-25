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Was kann ich tun, wenn es im Zug unerträglich heiß wird?

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Bei Hitze sind Gleisschäden, Ausfälle und Verspätungen möglich
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Funktioniert die Klimaanlage im Zug, geht eine Zugfahrt in der aktuellen Hitze fast schon als willkommene Abkühlung durch. Doch was ist, wenn die Technik mal nicht mitspielt und es im Zug heiß wird? Ausharren und warten?: Wenn sich die Situation unangenehm anfühlt, ist das nicht ratsam. Stattdessen sollte man das Zugpersonal ansprechen, wenn die Kühlung nicht korrekt zu laufen scheint und sich der Wagen aufheizt, empfiehlt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.

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Bestenfalls ist nur die Anlage falsch eingestellt und das Problem schnell gelöst. Bei größeren Defekten wird der betroffene Wagen geräumt und die Fahrgäste umgesetzt. Betrifft das Problem den ganzen Zug, müssen notfalls alle aussteigen.

Und wenn es unerträglich heiß und stickig wird und einfach keine Abhilfe naht: Ist es eine Option, die Scheibe einzuschlagen? Das könnte als Sachbeschädigung und gegebenenfalls als gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr gewertet werden, warnt Rechtsanwalt Philipp Gehrmann. Im Notfall sollte man lieber die Polizei rufen.

Das Risiko, dass in Fernzügen Klimaanlagen bei großer Hitze ausfallen, ist durch immer mehr neue Züge mit besserer Technik deutlich geringer geworden, wie Naumann einschätzt.

Dennoch kann die Hitze für Probleme sorgen: Im Blick ist dabei vor allem das Schienennetz, das durch die hohen Temperaturen, die Sonneneinstrahlung und möglicherweise auftretende Unwetter stark belastet wird - Schäden und in der Folge Ausfälle und Verspätungen sind nicht auszuschließen. Auch Böschungsbrände entlang von Bahnstrecken drohen.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Koralmbahn / ÖBB / Bahn / Zug / Reisen / Transport. Ab 14. Dezember 2025 wird die Koralmbahn zwischen der Steiermark und Kärnten in Betrieb genommen. Auf einer quasi neuen Südbahn geht es dann von Graz nach Klagenfurt mit dem schnellsten Zug in 41 Minuten. Im Bild: Der Bahnhof St. Paul im Lavanttal in einer Aufnahme vom 18. Juni 2025.

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