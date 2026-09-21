Ebay: Säumige Käufer im Visier und neue Rabattmöglichkeiten

Käufer, die mit einer "übermäßigen Anzahl an unbezahlten Artikeln oder Abbrüchen aufgrund von Nichtzahlung" negativ auffallen, können dann mit "Kauflimits oder -einschränkungen für ihr Konto und alle anderen verknüpften Konten belegt werden", erklärt Ebay.

Eine weitere Neuerung betrifft Preisvorschläge. Die können nun initial nicht mehr nur Kaufinteressenten Händlern unterbreiten. Umgekehrt haben neuerdings auch Händler bei bestimmten Angeboten die Möglichkeit, mit Nachlässen auf Käufer zuzugehen, die einen Artikel beobachten oder bereits zwei Tage im Warenkorb liegen haben. Dann muss der Rabatt Ebay zufolge mindestens fünf Prozent unter dem Sofort-Kaufen-Preis liegen.