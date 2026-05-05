UNO warnt: Welt auf digitalen Super-GAU nicht vorbereitet

Verheerendes droht laut der UNO den Menschen, wenn die Grundpfeiler der digitalen Welt plötzlich zusammenbrechen. Die Staaten seien nicht darauf vorbereitet, dass etwa großflächig Satelliten ausfallen, der Strom unterbrochen wird oder Unterseekabel reißen, berichten die UNO-Organisation für Telekommunikation (ITU) und das UNO-Büro für Katastrophenvorsorge (UNDRR). "Kritische digitale Risiken sind real, dokumentiert, systemisch und werden weitgehend unterschätzt", warnen sie.

"Was wäre, wenn morgen Mobiltelefone und das Internet nicht mehr funktionieren würden, Zahlungen fehlschlügen, Krankenhäuser Patientendaten verlieren und Notfallwarnungen nie ankommen würden?", heißt es in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht. "Was wie Science-Fiction klingt, könnte Realität werden." Die Organisationen sprechen von einer "digitalen Pandemie" und stellen drei beängstigende Szenarien vor.