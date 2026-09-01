Digitale Erschöpfung: Die Rückkehr zum Analogen

Die unter 40-Jährigen gelten als eine Gruppe der „Heavy User“, als daueronline, als Generation, die ihren Tag nach dem Aufwachen sofort mit dem Griff nach dem Handy beginnt. Doch selbst die Smartphonenutzung dieser Alterskohorte sank von 25,7 auf 23,9 Stunden, wie die deutsche Digitalstudie ergab. Fast jeder Dritte der 3.000 Befragten will die private Internetnutzung noch weiter einschränken: Offline sein, wird immer erstrebenswerter, gilt mittlerweile als Luxus.

Auch in Österreich sinkt die Handynutzung: Laut der österreichischen Mental Health Days Studie verbrachten junge Menschen im Vorjahr 31 Minuten weniger pro Tag am Handy als noch 2024. Die Studie basiert auf den Angaben von 8.177 Jugendlichen im Alter von durchschnittlich 14 Jahren. Jugendliche verbrachten 2025 im Schnitt 190 Minuten pro Tag am Smartphone, im Vorjahr waren es noch 221 Minuten. Auch die Nutzung sozialer Netzwerke ging zurück, von 96 auf 80 Minuten täglich. Erschöpfung und emotionale Belastung, selbst bei kurzer Social-Media-Nutzung, gelten mitunter als Gründe, warum viele Menschen – auch die jungen – das Handy bewusster zur Seite legen.

Parallel sorgt eine weitere Studie für Aufsehen, die allerdings zeigt, dass die Abkehr von digitalen Medien und dem Smartphone nicht immer ganz so einfach ist: Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ erfasste kürzlich in ihrer repräsentativen Befragung erstmals so viele junge Handysüchtige wie nie zuvor. Etwa 60 Prozent der Befragten zwischen 14 und 29 Jahren weisen der Studie zufolge eine suchtähnliche Smartphonenutzung auf. 29 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, psychologische Unterstützung zu benötigen.