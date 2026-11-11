Deutschland: Rechtsextremes Weltbild verbreitet wie seit Jahren nicht

Das ist den Angaben zufolge "auf den drastischen Abfall in Ostdeutschland" zurückzuführen, wo die Demokratiebefürwortung von 94,6 Prozent im Jahr 2024 auf 85,7 Prozent sank, während im Westen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war.

Zugenommen hat dagegen der Anteil der Menschen, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Er liegt laut Studie aktuell bei 6,9 Prozent. Einen höheren Wert ermittelten die Wissenschafter zuletzt bei der Befragung im Jahr 2012. Damals waren es 8,8 Prozent.

Auch hier gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Ost und West. Während aktuell 6,5 Prozent der Westdeutschen in diese Kategorie fallen, sind es im Osten 8,5 Prozent. Bei den Geschlechtern gehen die Zahlen ebenfalls auseinander: 5,6 Prozent der Männer befürworten laut Umfrage eine rechtsautoritäre Diktatur, bei den Frauen tun dies lediglich 3 Prozent.

Von politischen Wettbewerbern waren zuletzt in Bezug auf antisemitische Einstellungen Vorwürfe gegen die Linkspartei in Berlin erhoben worden. An den Daten, die von Wissenschaftern zu Parteipräferenz und Antisemitismus ermittelt wurden, lässt sich das zumindest deutschlandweit nicht ablesen. Danach war der Anteil der Befragten mit hohen Antisemitismus-Werten am größten unter denjenigen, die sich als Wähler der AfD oder des BSW identifizierten - jeweils mehr als jeder Zehnte. Am niedrigsten waren die Werte laut Studie bei Wählern von Grünen und der Linken.

Um dies zu ermitteln, legten die Forscher den Teilnehmern zwölf Aussagen vor, zu denen sie sich positionieren sollten. Darunter waren Sätze wie "Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß.", "Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer." und "Der deutsche Schuldkomplex behindert den Freiheitskampf der Palästinenser."

Eine "regressive Nostalgie", bei der ein Gegensatz zwischen einer idealisierten Vergangenheit und einer als korrupt und bedrohlich wahrgenommenen Gegenwart konstruiert wird, stellten die Wissenschafter bei 15 Prozent der Befragten fest. Bei Älteren, in niedrigen Einkommensgruppen, bei Ostdeutschen und Befragten ohne Matura sei diese "aggressive Ausprägung der Nostalgie" signifikant häufiger anzutreffen als bei Jüngeren, Westdeutschen sowie Menschen mit höherer Bildung und mehr Einkommen.

Um dies zu messen, sollten sich die Befragten etwa zu Sätzen positionieren wie "Es ärgert mich, dass Leute wie ich in unserer Gesellschaft nicht mehr den gleichen Respekt erhalten wie früher." und "Ich empfinde Sehnsucht beim Gedanken daran, welche wirtschaftlichen Vorteile Leuten wie mir früher zustanden.".

Vom 16. März bis zum 3. Juni fand die Umfrage statt. Die 2.507 Teilnehmer waren Menschen im Alter ab 16 Jahren, die ausreichende Deutschkenntnisse haben mussten, um einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen.

Die Studie von Leiter Oliver Decker und Mitherausgeberin Ayline Heller entstand in Kooperation mit der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung der IG Metall. Sie trägt den Titel "Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären. Sehnsucht nach Vergangenem und Erlösung durch Zerstörung".

Der Hang zum Nationalsozialismus sei so stark verbreitet wie nie seit Beginn der Langzeitstudie, sagt Heller. Fast ein Viertel der Bevölkerung vertrete aktuell solche Einstellungen. Während Wähler mit rechtsextremen Einstellungen 2006 noch größtenteils ihr Kreuz bei CDU, CSU oder SPD gemacht hätten, so hätten diese inzwischen bei der AfD eine "politische Heimat" gefunden. Decker erklärt: "Was die AfD anbietet, ist ja die Fiktion einer homogenen Volksgemeinschaft."

Der Anteil der Bevölkerung, der sich vorstellen kann, zur Durchsetzung eigener Interessen Gewalt einzusetzen, ist laut Studie zum zweiten Mal in Folge gesunken. 2022 hatten sich 15,7 Prozent der Befragten entsprechend zu der Aussage "Ich bin in bestimmten Situationen durchaus bereit, auch körperliche Gewalt anzuwenden, um meine Interessen durchzusetzen." positioniert. Bei der Befragung 2024 waren es 14 Prozent. Die aktuelle Befragung zeigt, dass der Anteil nun auf 9,9 Prozent gesunken ist. Das ist der niedrigste bei dieser Reihenuntersuchung bisher gemessene Wert und hängt vor allem mit einem starken Rückgang im Osten zusammen.

Um herauszufinden, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der durch andere Menschen ausgeübte Gewalt befürwortet oder zumindest toleriert, wurde die Meinung zu folgender Aussage gefragt: "Selbst würde ich nie Gewalt anwenden. Aber es ist schon gut, dass es Leute gibt, die mal ihre Fäuste sprechen lassen, wenn's anders nicht mehr weitergeht." Hier stieg der Wert im Osten im Vergleich zur zurückliegenden Befragung zwei Jahre zuvor von 16,8 Prozent auf 21,2 Prozent, während er im Westen leicht zurückging. Bundesweit blieb er mit 19,4 Prozent (2024: 19,7 Prozent) relativ konstant.