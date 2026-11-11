Papst kehrt in seine zweite Heimat Peru zurück

Vor dem Weiterflug nach Peru feiert der Papst noch in Argentinien einen weiteren Gottesdienst unter freiem Himmel. Dazu werden wieder Hunderttausende erwartet. Auch in Peru kann Leo mit einem großen Empfang rechnen. Zum Reiseprogramm gehört auch ein Ausflug auf 3.700 Meter in die Anden, was wegen der dünnen Höhenluft nach Leos Lungenoperation als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er nun wieder krebsfrei.