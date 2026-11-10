EU-Rechnungshof kritisiert Umsetzung der Russland-Sanktionen

Die EU hat seit dem Beginn des Angriffskrieges im Frühjahr 2022 bisher insgesamt 21 Sanktionspakete gegen Russland geschnürt, ein weiteres ist in Arbeit. Das Hauptziel ist, den Handel mit strategischen Gütern einzuschränken und dadurch den russischen Angriffskrieg zu behindern. Die Maßnahmen umfassen Aus- und Einfuhrverbote etwa für militärische und Dual-Use-Güter, einen Ölpreisdeckel, Sanktionen gegen russische Banken und über 4.500 Personen und Organisationen sowie die russische "Schattenflotte".

"Wir haben festgestellt, dass der Warenhandel zwischen der EU und Russland von 253 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 58 Milliarden im Jahr 2025 zurückgegangen ist, was einem Rückgang um mehr als drei Viertel entspricht", sagte das für die Prüfung zuständige ERH-Mitglied Mihails Kozlovs in der Pressekonferenz. Wichtig sei, dass die direkten Exporte von vorrangigen Gütern und wirtschaftlich kritischen Waren nach Russland seit 2023 fast aufgehört hätten. Dennoch sei die EU im Jahr 2025 Russlands drittgrößter Handelspartner, und das "bedeutet nicht, dass keine sanktionierten Güter nach Russland gelangen".

"Einige westliche Komponenten sind nach wie vor in der militärischen Ausrüstung auf dem Schlachtfeld zu finden, wobei nur ein sehr geringer Teil davon direkt aus der EU stammt", so der Lette. Die Umgehung der Sanktionen sei nach wie vor ein wichtiges Thema, da westliche Produkte indirekt etwa über Länder des Kaukasus nach Russland gelangen könnten. Die EU reagiere darauf etwa mit dem EU-Sanktionsbeauftragten und weiteren Maßnahmen, die den Handel zwischen Russland und Drittstaaten teilweise eingeschränkt habe.

Kozlovs betonte mehrfach, die EU-Kommission habe viel dafür getan, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Umsetzung der Sanktionen zu koordinieren. Die Kernaussage des Berichts sei jedoch: "Wir fordern eine einheitlichere Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Zollbehörden, sowie eine strengere Aufsicht durch die Europäische Kommission." Unklare Vorschriften und eine unzureichende Durchsetzung würden eine Umgehung der Sanktionen erleichtern und deren Wirkung einschränken.

Die Prüfer kritisieren die unklare Sprache bei den EU-Rechtsvorschriften, die die Zollbehörden vor Probleme stellten: In den Sanktionsvorschriften würden ungenaue Begriffe wie "unbedingt erforderlich", "nach besten Kräften" oder "angemessene Maßnahmen und Richtlinien" verwendet, kritisiert Kozlovs. Das soll laut Bericht zwar einerseits Flexibilität bringen, erschwert aber die Umsetzung und das Verständnis und ermöglicht Schlupflöcher: Unternehmen verlegen laut Bericht dann ihre Tätigkeit bewusst in Mitgliedstaaten mit weniger strengen Kontrollen, was ihnen eine Umgehung der Sanktionen erleichtere.

Die EU-Kommission habe zwar umfassende Mechanismen eingerichtet, um die Handelssanktionen zwischen Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Ländern zu koordinieren, Leitlinien bereitzustellen und die Umsetzung zu überwachen, wird im Bericht betont. Diese Leitlinien seien jedoch nicht rechtsverbindlich. Das gebe Spielraum für unterschiedliche nationale Vorgehensweisen und dafür, Vorgaben möglicherweise zu missachten. Die Prüfenden fordern die Kommission zu einer eingehenden Prüfung der Umsetzung durch die EU-Staaten und zu einer besseren Überwachung auf. Zudem hake es oft auch beim Informationsaustausch zwischen den EU-Ländern. Die Kommission solle hier die Anreize zur Nutzung der bereitgestellten Systeme verbessern.

Eine Sprecherin der EU-Kommission reagierte am Dienstag und sagte, die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Rechtsklarheit würden ernst genommen. Es seien bereits Antworten auf mehr als 900 häufig gestellte Fragen zu den EU-Sanktionen gegen Russland veröffentlicht worden. Hinzu kämen spezielle Leitlinien, ein regelmäßiger Austausch mit den Mitgliedstaaten sowie eine direkte Unterstützung für Unternehmen und nationale Behörden.

Um die Umsetzung und Durchsetzung weiter zu verbessern, sei bereits beschlossen worden, ein EU-Sanktionsbüro einzurichten. Dieses solle etwa schnellere Orientierungshilfen sowie wirtschaftliche und technische Analysen bereitstellen.