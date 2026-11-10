Abstimmung über Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth

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Hegseth nannte das drohende Amtsenthebungsverfahren "eine Farce" und "eine Inszenierung". Nach dem Wahldebakel der Republikaner bei den Midterms vor einer Woche war der Druck auf Hegseth gestiegen. Präsident Donald Trump steht eigenen Angaben zufolge nach wie vor hinter seinem Minister. Falls das Repräsentantenhaus mehrheitlich für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens stimmen sollte, wird der Fall dem Senat - der zweiten Parlamentskammer - übergeben. Für eine Amtsenthebung wäre dort dann eine Zweidrittelmehrheit notwendig.
US Secretary of Defense Pete Hegseth speaks during a press briefing at the Pentagon in Washington, DC on November 10, 2026. A Republican lawmaker on November 9, 2026, moved to impeach Defense Secretary Pete Hegseth over the war in Iran, setting up a potentially explosive vote in Congress just days after President Donald Trump's party suffered a crushing midterm defeat. Kentucky congressman Thomas Massie introduced eight articles of impeachment accusing Hegseth of illegally waging war without congressional authorization and abusing his powers as Pentagon chief. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)