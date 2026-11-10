Abstimmung über Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth

Hegseth nannte das drohende Amtsenthebungsverfahren "eine Farce" und "eine Inszenierung". Nach dem Wahldebakel der Republikaner bei den Midterms vor einer Woche war der Druck auf Hegseth gestiegen. Präsident Donald Trump steht eigenen Angaben zufolge nach wie vor hinter seinem Minister. Falls das Repräsentantenhaus mehrheitlich für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens stimmen sollte, wird der Fall dem Senat - der zweiten Parlamentskammer - übergeben. Für eine Amtsenthebung wäre dort dann eine Zweidrittelmehrheit notwendig.