Pete Hegseth übersteht Impeachment-Votum: Nicht zum ersten Mal reicht es knapp

Massie, Abgeordneter aus Kentucky, hatte am 9. November acht Anklagepunkte eingebracht und die Kammer damit zu einer Entscheidung gezwungen. Im Zentrum steht laut seiner Mitteilung auf der Website des Repräsentantenhauses der Krieg gegen den Iran: Hegseth habe mehr als 90 Tage lang Kampfhandlungen ohne Ermächtigung durch den Kongress geführt. Weitere Punkte betreffen Einsätze im Jemen, zivile Opfer, tödliche Angriffe auf Boote, die Militäraktion gegen den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro und Vergeltung gegen den demokratischen Senator Mark Kelly. Was genau in den acht Punkten steht, hat news.at in einem eigenen Beitrag zusammengefasst. Massie forderte Präsident Donald Trump auf, seinen Minister zu ersetzen, solange der Senat noch einen Nachfolger bestätigen könne.

Hegseth selbst nannte den Antrag bei einer Pressekonferenz im Pentagon „eine Farce“ und „eine Inszenierung“. Er werde sich nicht dafür entschuldigen, dass das Militär die Fähigkeiten eines Landes zerstöre, das „Tod den USA“ skandiere. Trump stellte sich am Montag im Weißen Haus hinter ihn. Hegseth habe „zwei Kriege gewonnen“, sagte der Präsident. Massie nannte er einen Verlierer.

Ausgestanden ist die Sache damit nicht. Im Jänner tritt der neu gewählte Kongress zusammen, in dem die Demokratinnen und Demokraten nach den Zwischenwahlen vom 3. November die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen. Für eine tatsächliche Amtsenthebung wäre allerdings zusätzlich eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig.