ABO

Wahrsagerin sagte Annette Frier Autounfall voraus

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
"Sehr aufschlussreicher" Besuch bei einer Hellseherin
©APA, dpa, BRITTA PEDERSEN
Schauspielerin Annette Frier ("Danni Lowinski") bekam eigenen Worten zufolge mal von einer Wahrsagerin einen Autounfall prophezeit, der sich dann tatsächlich ereignet hat. Sie habe mal einen "sehr aufschlussreichen" Besuch bei einer Hellseherin gehabt, erzählte die 52-Jährige der Zeitschrift "Bunte". "Die hat mir tatsächlich etwas vorausgesagt: Es gibt einen Autounfall. Aber es ist nur Blechschaden. Und ganz komisch, ein Typ mit einer Mütze."

von

News auf Google bevorzugen

Zunächst habe sie die Vorhersage abgehakt, weil sie davon ausgegangen sei, dass alles innerhalb eines halben Jahres passieren müsse, erzählte Frier. Doch im darauffolgenden Jahr sei es tatsächlich zu einem Unfall gekommen. "Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott. Und ich habe gedacht: 'Das darf doch wohl nicht wahr sein!'"

Frier spricht in einer neuen "Harry Potter"-Hörbuchreihe die exzentrische Wahrsagelehrerin Professor Sybill Trelawney. Neben ihr sind unter anderem Daniel Brühl als Lord Voldemort, Armin Rohde als Wildhüter Hagrid, Nina Hoss als Professor McGonagall und Robert Stadlober als Professor Snape zu hören. Das erste Audible-Hörbuch "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist seit dieser Woche erhältlich, die weiteren sechs Teile folgen monatlich.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Goldie Hawn fand Elvis Presley wunderschön
News
Elvis Presley verglich Goldie Hawn mit Küken
Armin Rohde leiht der "Harry-Potter"-Figur Rubeus Hagrid seine Stimme
News
Armin Rohde: Verstehe Tiere besser als manche Menschen
Boris Becker ist ein schlechter Beifahrer
Schlagzeilen
Boris Becker ist ein schlechter Beifahrer
++ ARCHIVBILD ++ Geplante Therapie mit "Wumms"
Menschen
Kuttner will ihre Chemotherapie mit Video-Tagebuch begleiten
Meghans Vater schnitt sich Fußfessel ab - Deshalb nun Haft
Schlagzeilen
Meghans Vater schnitt sich Fußfessel ab - Deshalb nun Haft
CO2-Emissionen steigen weltweit
Politik
CO2-Emissionen steigen - trotz Rückgang beim Öl
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER