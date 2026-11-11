Asienreise: So schützt man sich vor dem Tsutsugamushi-Fieber

Zuletzt gab es zahlreiche Fälle in Nepal. Deshalb rät das deutsche CRM Centrum für Reisemedizin insbesondere Reisenden, die es in das Land zieht, zu gutem Schutz - vor allem auf Trekkingtouren. Drei Fragen und drei Antworten zu der Erkrankung:

Krankheitserreger ist ein Bakterium mit dem Namen "Orientia tsutsugamushi". Natürlicher Wirt sind Nagetiere. Es können jedoch auch Milbenlarven mit dem Erreger infiziert sein - und ihn an Menschen weitergeben, wenn sie Blut saugen. Das kann vor allem dann passieren, wenn Reisende in der Natur unterwegs sind: Laut Expertinnen und Experten leben die Milbenlarven auf Büschen und Sträuchern in der Nachbarschaft von Flussläufen.

Nach dem Biss der Milbenlarve dauert es in der Regel ein bis zwei Wochen, bis sich erste Krankheitssymptome zeigen. Bei etwa der Hälfte der Betroffenen bildet sich an der Bissstelle ein schwärzlicher Schorf auf der Haut. "Zudem kommt es zu regionalen Lymphknotenschwellungen", so Prof. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reisemedizin. Dazu können sich Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Husten gesellen. Typisch ist auch ein knotig-fleckiger Hautausschlag, der sich nach ein paar Krankheitstagen zeigt.

In seltenen Fällen kommt es zu Komplikationen, weil sich Gehirn, Hirnhäute, Herzmuskel oder Lunge entzünden. "Um diese Komplikationen und auch mögliche Todesfälle zu verhindern, ist eine frühzeitige Behandlung mit einem Antibiotikum notwendig", so Jelinek. Herkömmliche Antibiotika wie Penicillin wirken nicht gegen den Erreger, zum Einsatz kommt stattdessen Doxycyclin.

Eine Impfung, die vor dem Tsutsugamushi-Fieber schützt, gibt es bisher nicht. Diese Empfehlungen geben die Expertinnen und Experten insbesondere Nepal-Reisenden: