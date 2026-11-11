Zwiebel schneiden ohne Rutschen: Hilft der Deckel-Trick?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Deckel-Tipp zum Schneiden von Zwiebeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop? Und so geht's: Die geschälte Zwiebel ohne Strunk in den Deckel setzen. Anschließend die Zwiebel mit einem Messer in Scheiben schneiden. Den Deckel drehen und ein Raster in die Zwiebel schneiden. Zum Schluss die Zwiebel vorsichtig auf die Seite drehen und in Würfel schneiden.

Fazit: Der Deckel kann beim Schneiden helfen, die Zwiebel an Ort und Stelle zu halten, wenn sie denn groß genug ist. Allerdings bleibt im Deckel ein Rest der Zwiebel ungeschnitten zurück, der auf dem Schneidebrett nachbearbeitet werden muss. Außerdem kommt nach der Schnippelaktion noch eine zusätzliche Aufgabe hinzu: Der Deckel muss gereinigt werden.