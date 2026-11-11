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Zwiebel schneiden ohne Rutschen: Hilft der Deckel-Trick?

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Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Zum Schluss die Zwiebel auf die Seite drehen und in Würfel schneiden
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Aus der Zwiebel sollen kleine Würfel werden, aber beim Schneiden rutscht sie immer wieder über das Brett. Das macht es schwierig, gleichmäßige Stücke zu schneiden. Gibt es einen einfachen Trick, der das verhindert? TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung. So soll sich mit Hilfe eines Deckels einer Gemüse- oder Hühnerbrühe verhindern lassen, dass die Zwiebel beim Schneiden wegrutscht.

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Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Deckel-Tipp zum Schneiden von Zwiebeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop? Und so geht's: Die geschälte Zwiebel ohne Strunk in den Deckel setzen. Anschließend die Zwiebel mit einem Messer in Scheiben schneiden. Den Deckel drehen und ein Raster in die Zwiebel schneiden. Zum Schluss die Zwiebel vorsichtig auf die Seite drehen und in Würfel schneiden.

Fazit: Der Deckel kann beim Schneiden helfen, die Zwiebel an Ort und Stelle zu halten, wenn sie denn groß genug ist. Allerdings bleibt im Deckel ein Rest der Zwiebel ungeschnitten zurück, der auf dem Schneidebrett nachbearbeitet werden muss. Außerdem kommt nach der Schnippelaktion noch eine zusätzliche Aufgabe hinzu: Der Deckel muss gereinigt werden.

ILLUSTRATION - Lässt sich eine Zwiebel mit Hilfe eines Deckels einfacher schneiden? (zu dpa: «Zwiebel schneiden ohne Rutschen: Hilft der Deckel-Trick?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Fazit: Mittel. Die Zwiebel muss auf dem Brett zu Ende geschnitten und der Deckel anschließend gereinigt werden. (zu dpa: «Zwiebel schneiden ohne Rutschen: Hilft der Deckel-Trick?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Schritt 5: Die Zwiebel in Würfel schneiden. (zu dpa: «Zwiebel schneiden ohne Rutschen: Hilft der Deckel-Trick?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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