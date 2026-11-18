Dann geht es in einer "Aktuellen Stunde" auf Wunsch der Grünen um den aus ihrer Sicht zu laschen Umgang mit Rechenzentren in der geplanten Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Anschließend stehen an dem einzigen Plenartag diese Woche insgesamt 47 Tagesordnungspunkte zur Debatte. Neben dem Medienpaket sind unter anderem eine steuerliche Begünstigung für die Feuerwehr, Klarstellungen bei der Matura sowie zahlreiche Rechnungshofberichte auf der Agenda.