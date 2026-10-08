Bildungscampus Pinkafeld im Südburgenland eröffnet

Der Campus vereint unter einem Dach die Hochschule Burgenland, Einrichtungen der Gesundheit Burgenland, die Mensa der Gästehäuser und Küchen Burgenland sowie die neue Stadtbibliothek Pinkafeld. Zudem soll die Medizinische Privatuniversität Burgenland (MPUB) dort ihren Studienbetrieb aufnehmen, um langfristig mehr Mediziner auszubilden und die Gesundheitsversorgung im Land zu stärken, hieß es. Doskozil kündigte als "nächsten logischen Schritt" einen Sportcampus an, der die Bildungslandschaft in Pinkafeld ergänzen soll.

Hochschule Burgenland-Geschäftsführer Georg Pehm erklärte: "Der Standort Pinkafeld ist unser Kompetenzzentrum für Gesundheit, Energie und Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Campus haben wir jetzt den Raum, dieses Profil weiter auszubauen, die Studierenden bestens auszubilden und in der Forschung neue Wege zu gehen."