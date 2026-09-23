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Asbest im Burgenland: Greenpeace will Überprüfungen bei Schulen

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Greenpeace sammelt Meldungen zu Asbestfunden aus der Bevölkerung
©Mitja Kobal, APA, Greenpeace
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Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Mittwoch eine Überprüfung von möglichen Asbestfunden vor Schulen und Kindergärten im Burgenland gefordert. Aus der Bevölkerung seien Meldungen zu 22 Schulstandorten eingegangen, betroffen seien in zwei Fällen auch die Steiermark und in einem Fall Niederösterreich, erläuterte Greenpeace-Sprecher Stefan Stadler in einer Aussendung. Die zuständigen Bildungsbehörden seien informiert.

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Die möglichen Asbestfunde bei den Schulen betreffen unter anderem Schotterflächen, Straßenbankette, Begrenzungssteine, Asphaltoberflächen, Dekosteine und Steinmauern. Greenpeace sieht nun das Bildungsministerium und die jeweiligen Landesschulbehörden gefordert. Die Funde sollten schnellstmöglich überprüft und gesichert werden, meinte Stadler. Auch in den Innenräumen müsse getestet und alles gereinigt werden, um die Belastung für die Kinder und Jugendlichen zu minimieren.

Seit Anfang Juli sammelt Greenpeace online Meldungen über Asbestfunde aus der Bevölkerung. Insgesamt seien bisher 189 Flächen gemeldet worden, davon 94 im Burgenland, 54 in Wien, 27 in Niederösterreich und 14 in der Steiermark. Weitere 342 Meldungen sind aus Ungarn eingegangen.

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