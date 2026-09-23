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Von Haaratlas bis Hautkrebs: "Women in Science"-Preise vor Vergabe

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Marina Schapfl (l.) und Yi-Chien Tsai
©L'Oréal, APA
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Die alljährliche Vergabe von vier "Women in Science"-Förderpreisen ist gepflegte Tradition: Heuer können sich die Nachwuchsforscherinnen Laura Manuela Torres Borda, Noreen Mukhwana Mutoro, Marina Schapfl und Yi-Chien Tsai über die mit je 25.000 Euro dotierte Auszeichnung freuen. Verliehen wird sie am 6. Oktober in Wien, wie der Kosmetikkonzern L'Oréal, der die Stipendien mit der österreichischen UNESCO-Kommission, der ÖAW und dem Wissenschaftsministerium vergibt, mitteilte.

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Die an der Veterinärmedizinischen Universität Wien tätige Doktorandin Laura Manuela Torres Borda untersucht Veränderungen im Sozialverhalten von Pferden, die auf gesundheitliche Probleme hindeuten könnten, und nutzt dafür Ortungstechnologien, Verhaltens- und Gesundheitsdaten. Die Ökologin Noreen Mukhwana Mutoro von der Universität Salzburg möchte die Artbestimmung ostafrikanischer Säugetiere präziser ermöglichen und entwickelt dafür einen digitalen Haaratlas.

Für die Mechanismen des Lipidstoffwechsels interessiert sich die Postdoc-Forscherin Marina Schapfl von der Medizinischen Universität Innsbruck: Ihr Interesse gilt dabei der Frage, wie sich Immunzellen vor oxidativem Stress und der Ferroptose - eine spezielle Art des Zelltodes - schützen. Yi-Chien Tsai von der Universität Linz, Postdoc am Klinischen Forschungsinstitut für Entzündungsmedizin, hat einen minimalinvasiven Ansatz zur Erkennung eines sehr seltenen Hautkrebstyps, nämlich des kutanen T-Zell-Lymphoms, entwickelt. Dabei kommen Genanalysen, Blutwerte und Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Das seit 2007 auch in Österreich etablierte Förderprogramm "For Women in Science" richtet sich an Doktorandinnen und Post-Doktorandinnen, "die durch ihre Forschung in Bereichen wie den Naturwissenschaften, Medizin und Mathematik zum Fortschritt in der Wissenschaft beitragen", wie es auf der Website heißt. Bisher haben hierzulande mehr als 70 Nachwuchswissenschafterinnen die Auszeichnung erhalten.

(S E R V I C E - L'Oréal-UNESCO-Förderpreis "For Women in Science": https://go.apa.at/BVr5YgRF )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/L'Oréal

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/L'Oréal

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