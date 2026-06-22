Archäologen fanden in Mexiko über 1.400 Jahre alte Ruinen

Zu dem Fund gehört eine kreisförmige Plattform aus Kalkstein, die mit fast quadratischen Linien verziert ist. Dabei handle sich um "eine ganz besondere Struktur", die sich von allen anderen in der Region freigelegten Ruinen unterscheidet, sagte ein für die Ausgrabungsstätte zuständiger Archäologe. "Bisher liegen uns keine Hinweise auf eine Verbindung zu anderen Stätten vor."

Der knapp zwei Meter hohe Monolith stellt laut den Archäologen zwei Figuren dar, wovon eine Züge der Maya trägt. "Es handelt sich um zwei Figuren, die um etwas bitten; sie halten eine Schale in der Hand und empfangen etwas", erklärte ein Archäologe. Mutmaßlich sei das Bildnis zur Zeit einer großen Dürre entstanden und symbolisiere die Bitte um Regen von einer göttlichen Einheit.

Die Maya-Kultur war über weite Teile Mittelamerikas verbreitet, von Mexiko über Guatemala und Belize bis nach Honduras und El Salvador. Sie reicht bis mindestens ins Jahr 2000 vor Christus zurück und erreichte ihren Höhepunkt zwischen 400 und 450 nach Christus. Ab dem Jahr 900 bis 1200 nach Christus begann der Niedergang.