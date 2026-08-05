Michael Douglas zum "Ehrenbotschafter" Mallorcas ernannt

Wie aus einer Mitteilung des Inselrats hervorgeht, soll die Auszeichnung zum "Embajador de Mallorca, Terra d'Honor" (wörtlich: Botschafter Mallorcas, Land der Ehre) Persönlichkeiten für ihren Werdegang und ihre enge Verbundenheit mit der Insel würdigen. Douglas habe "das internationale Ansehen der Insel als Ort der Kultur und des Erhalts ihres kulturellen Erbes" gestärkt, schrieb der Inselrat. "Geehrt werden Menschen, die dazu beigetragen haben, das Wesen, die Identität und die mediterrane Lebensart Mallorcas in die Welt hinauszutragen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Douglas wurde schon Anfang der 1970er-Jahre weltbekannt wegen seiner Rolle in der Polizei-Serie "Die Straßen von San Francisco". Zu seinen bekanntesten Filmrollen gehört die eines Finanzhais in dem Drama "Wall Street", für die er mit einem Oscar als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, sowie der Mordkommissar in dem Erotikthriller "Basic Instinct" mit Sharon Stone. Seinen ersten Oscar erhielt er schon 1975 als Produzent des Meisterwerks "Einer flog über das Kuckucksnest", bei dem er jedoch gar nicht vor der Kamera stand.

Carys Zeta Douglas arbeitet auch schon an ihrer eigenen Karriere im Filmbereich und beginnt in die Fußstapfen ihrer Eltern und ihres Großvaters Kirk Douglas ("Spartacus") zu treten. Gerade erst gab sie in einer Theater-Produktion in New York ihr professionelles Bühnendebüt. Sie spielte die Hauptrolle der Nina in Anton Tschechows Theaterstück "Die Möwe".

Insgesamt wurden zehn Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Film, Medien und der Wirtschaft ausgezeichnet, darunter die mallorquinische Kunstberaterin und Jetset-Ikone Rosario Nadal, die eine enge Freundin des im Jänner im Alter von 93 Jahren gestorbenen italienischen Designers Valentino Garavani war. Die Auszeichnung soll künftig jährlich verliehen werden.

Michael Douglas übernahm die Rolle des Sprechers der neuen Ehrenbürger und schwärmte in einer Rede von Mallorca als seiner zweiten Heimat. Die Insel würde vor allem gerade die Personen inspirieren, die sie wirklich kennen. Mit der Zeit entwickle sich eine tiefe Verbundenheit, sagte der Schauspieler.

Douglas besitzt seit Jahrzehnten das Landgut S'Estaca bei Valldemossa an der Westküste Mallorcas, das aus einer luxuriösen Villa im maurisch-mediterranen Stil und mehreren Nebengebäuden besteht. Der Schauspieler hält sich oft auf der Insel auf und nimmt an kulturellen Events teil.