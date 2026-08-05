Isabella Rossellini beim 79. Locarno Film Festival erwartet

Gray präsentiert seinen neuesten Film "Paper Tiger". Der Thriller erzählt die Geschichte zweier Brüder im New Yorker Stadtteil Queens, die in die Fänge der organisierten Kriminalität geraten. Mit Adam Driver, Scarlett Johansson und Miles Teller ist der Streifen hochkarätig besetzt.

Nicht nur Filme des Hauptwettbewerbs, in dem sich diesmal keine österreichischen Produktionen finden, sondern auch auf der einzigartigen Piazza Grande gezeigte Werke stehen in Locarno im Mittelpunkt. Im größten Freiluftkino Europas wird in diesem Jahr unter anderem der neueste Film von Petra Volpe zu sehen sein. "Frank & Louis", der von einer Männerfreundschaft im Gefängnis handelt, ist der erste englischsprachige Film der italienisch-schweizerischen Filmemacherin.

Hier zeigt heuer auch der deutsche Regisseur Felix Randau die österreichische Koproduktion "Ich ist ein anderer", ein Historiendrama über den einstigen Masseur Heinrich Himmlers, bei dem Valerie Pachner die Rolle einer Journalistin übernimmt und Susanne Wuest die der Gattin. Und der gebürtige Wiener Peter Brunner präsentiert hier im Freiluftambiente mit "Down the Arm of God" sein nächstes, US-französisch produziertes Projekt gemeinsam mit Stammpartner Caleb Landry Jones, der hier einen Pastor spielt, der Obdachlosen hilft und damit in Konflikt mit seiner Gemeinde gerät.

(S E R V I C E - www.locarnofestival.ch )