R. R. Martin berichtet von "Traurigkeit und Depressionen"

"Dieses Jahr war ... gelinde gesagt stressig", schreibt der US-Autor, der für seine Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" bekannt ist, die Vorlage für die Fantasy-Serie "Game of Thrones" war. "Es ist so viel passiert, es war überwältigend. Einige großartige Dinge, aufregende Dinge. Träume, die wahr geworden sind." Aber es habe auch Albträume gegeben. "Ich habe Freunde verloren. Ich habe gegen Traurigkeit und Depressionen gekämpft."

Ohne ins Detail zu gehen, schreibt Martin weiter: "Das Schlimmste steht vielleicht noch bevor." Er verweist darauf, dass er vergangenen September 77 Jahre alt geworden sei und fügt hinzu: "Und ich sage euch: Alt zu werden macht keinen Spaß. Aber es gab auch wundervolle Momente." Zugleich betont er, es gebe so viel, worüber er schreiben könnte: "Ich werde versuchen, etwas aufzuholen ... und meine Gehilfen werden mir dabei helfen." Aber seine Blog-Beiträge würden "wahrscheinlich kurz und hastig ausfallen", so Martin.

Der Autor nennt als "ein Highlight" die neun Emmy-Nominierungen für "A Knight of the Seven Kingdoms", den zweiten "Game of Thrones"-Ableger nach dem Ende der Originalserie im Jahr 2019. Er hoffe, dass er am 14. September selbst an der Verleihung des Fernsehpreises in Los Angeles teilnehmen könne, schreibt Martin: "Aber das hängt von ... nun ja, von vielen Dingen ab."

"A Knight of the Seven Kingdoms" ist eine Serie aus dem "Game of Thrones"-Universum, die im Jänner 2026 beim Streamingdienst HBO Max startete. Die Prequel-Serie "House of the Dragon" ging im Sommer 2026 in die dritte Staffel. In der Zeitlinie ist "A Knight of the Seven Kingdoms" zwischen "House of the Dragon" und "Game of Thrones" angesiedelt.