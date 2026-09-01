Arbeiterkammer-Studie empfiehlt zum Schulstart genauen Preisvergleich

Die Kammer hat sich die Preise für Füllfeder, Tintenkiller, Blei-, Bunt- und Filzstifte, Uhu Stic, Deckmalkasten, Radiergummi, Collegeblock, Wachsmalstifte und andere Produkte, die zum Schulstart benötigt werden, genau angesehen. Zusammengerechnet kamen die 22 Artikel auf bis zu 249,26 Euro, doch nimmt man jeweils die billigste Ware, müssen Eltern zumindest 47,81 Euro einrechnen.

Die große Bandbreite der Preise zeige, dass Preisvergleiche bares Geld bringen können, insbesondere bei den kostenintensiveren Artikeln wie Handarbeitskoffer (zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro), Füllfeder (2,29 Euro bzw. 29,50 Euro), 24er-Packung-Buntstifte (3,69 Euro bzw. 26,89 Euro) und Sportbeutel (2,99 Euro bzw. 24,99 Euro). "Allerdings unterscheiden sich Ausführung und Qualität der Produkte teils deutlich", sagte Susanne Bauer, Leiterin der AK-Marktforschung.

"Es lohnt sich, in allen Geschäften nach dem günstigsten Produkt zu fragen und durch Aktionen zusätzlich die Geldbörse zu schonen", so Bauer. Im Fachhandel besteht zudem die Möglichkeit, sich vom Personal beraten zu lassen. Oft kann man hier auch eine von der Schule zusammengestellte Einkaufsliste einfach abgeben und die Waren fertig gepackt wieder abholen.

Apropos Kosten: Auch Nachhilfekosten von durchschnittlich 770 Euro pro Jahr sowie weitere Schulkosten stellen für viele Eltern eine finanzielle Herausforderung dar. Hilfe gibt es durch die Aktion "Schulstartklar" des Sozialministeriums. Die Arbeiterkammer unterstützt ihre Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen ab der neunten Schulstufe mit einer jährlichen Schulbeihilfe in Höhe von 300 Euro.

S E R V I C E - Voraussetzungen und Infos über die Aktion "Schulstartklar" unter www.schulstart.gv.at. www.akstmk.at/beihilfen