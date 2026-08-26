Apple rüstet Mac Mini und Mac Studio mit neuen Chips auf

Der Mac mini, der bisher mit M4- und M4-Pro-Chips angeboten wurde, wird auf M6 und M5 Pro aufgerüstet. Schon mit dem M6-Chip soll der Mac mini eine bis zu viermal schnellere KI-Leistung bieten als die Vorgängergeneration. Die Speicherchips können die Daten laut Apple doppelt so schnell verarbeiten.

Der Startpreis beim Mac mini steigt von bisher 949 auf 1.049 Euro. Apple hat wie andere Hardware-Hersteller damit zu kämpfen, dass sich Speicherchips wegen des hohen Bedarfs für KI-Rechenzentren drastisch verteuert haben. In den vergangenen Monaten gab es wegen der schwierigen Chip-Verfügbarkeit Lieferengpässe bei einigen Geräten der Firma.

Den Mac Studio frischt Apple mit dem M5-Max-Chip auf - und verwendet auch erstmals das neue Chipsystem M5 Ultra, das bisher leistungsstärkste des Konzerns. Für den Ultra-Chip werden zwei Max-Halbleiter verbunden. Mit bis zu 36 Hauptprozessor-Kernen und bis zu 80 Grafikkernen soll er unter anderem das lokale Training von KI-Modellen mit größeren Datensätzen ermöglichen. Der Startpreis beim Mac Studio mit Max-Chip bleibt mit 2.999 Euro unverändert. Beim Mac mini ist es das erste Hardware-Update seit fast zwei Jahren, der Mac Studio wurde zuletzt im Frühjahr 2025 aktualisiert.