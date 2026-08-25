ABO

Schlangenbisse töten weit mehr Menschen als gedacht

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Mindestens 274.000 Opfer weltweit pro Jahr
©Afp, APA, Yuri CORTEZ
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Gefahr durch Schlangen wird laut einer neuen Studie massiv unterschätzt. Jährlich sterben einer neuen Schätzung zufolge mindestens 274.000 Menschen wegen Schlangenbissen. Diese Schätzung übertrifft bisherige Annahmen deutlich, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal "Plos Medicine" berichtet. Außerdem halten die Forschenden auch noch deutlich höhere Zahlen für möglich: Bis zu 513.000 Todesfälle stehen im Raum.

von

News auf Google bevorzugen

Die große Spanne zwischen der unteren und oberen Schätzung erklärt sich laut den Forschenden durch die unterschiedlichen Datenquellen. Offizielle Statistiken und Spitaldaten unterschätzen das Problem oft massiv. Erhebungen direkt in den Dorfgemeinschaften zeichnen ein drastischeres Bild, da viele Betroffene keine medizinische Einrichtung aufsuchen. Die hohe Schätzung der Studie basiert auf diesen Erhebungen und soll das Ausmaß der Untererfassung abbilden.

Die Last der Schlangenbisse ist dabei ungleich verteilt. Auf Subsahara-Afrika entfallen allein 45 Prozent aller weltweiten Vergiftungen und Todesfälle, wie die Studie aufzeigte. Die Inzidenzrate ist dort fast dreimal so hoch wie in Südasien, der am zweitstärksten betroffenen Region. Auch Südostasien verzeichnet eine hohe Krankheitslast.

Die Analyse nach Einkommensgruppen ergab, dass Länder mit niedrigem Einkommen die höchsten Raten an Vergiftungen und Todesfällen aufweisen. In absoluten Zahlen ereignen sich die meisten Fälle in Ländern mit unterem mittlerem Einkommen. Dies unterstreicht, dass Schlangenbisse vor allem ein Gesundheitsproblem armer, ländlicher Gemeinschaften sind.

Für ihre Analyse werteten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter die seit 2007 veröffentlichte Fachliteratur aus und erstellten sogenannte geostatistische Modelle. Diese erlaubten auch Schätzungen für Länder, für die kaum oder keine verlässlichen Daten existieren. Die Studie identifizierte erhebliche Datenlücken: In 91 von 170 Ländern mit Giftschlangen fehlten robuste Daten zu Vergiftungen, in 100 Ländern sogar zu den Todesfällen.

TO GO WITH AFP NOTE BY ANA FERNANDEZ.A poisonous Fer-de-lance snake (Bothrops asper) is pictured on April 12, 2010 at the serpentarium of the Clodomiro Picado Institute in Coronado, some 8 kilometers northwest of San Jose. The Institute develops snake poison antidote for Costa Rica and other Latin American countries. AFP PHOTO/ Yuri CORTEZ (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Protest nach Tod von aus USA abgeschobenen Venezolanern
Politik
Zwei Monate nach Beben in Venezuela 6.500 Tote geborgen
Manta, Manta: Zu den Riesenrochen im Baa-Atoll
Reisen & Freizeit
Manta, Manta: Zu den Riesenrochen im Baa-Atoll
++ ARCHIVBILD ++ Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren
Menschen
Drittes Kind von Amira Aly wird ein Mädchen
Noch besser ist es, wenn man die Tipps präventiv umsetzt
Gesundheit
Tipps gegen Verspannungen auf langen Autofahrten
Bewegung ist der beste Schutz vor Rückenschmerzen
Gesundheit
Rückenschmerzen: Nein, die Schultasche ist nicht schuld
Erschöpfung ist keine Diagnose, sondern ein Symptom
Gesundheit
Erschöpft trotz Pause: Kann eine Minute schon helfen?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER