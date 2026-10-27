App für WLAN-Radio versagt? - Hier ist die Lösung

Mit Oktiv stellt Frontier Silicon zwar eine App-Alternative zur Verfügung, allerdings sei diese nur mit neueren WLAN-Geräten kompatibel.

Besitzern der älteren Geräte rät das Portal, sich nun einfach mit der App Teufel Remote des gleichnamigen Berliner Herstellers zu behelfen, die für Android und iOS bereitsteht.

Der Hersteller benennt zwar nur drei eigene Geräte als mit der App kompatibel, so "Teltarif.de". In der Praxis sei es aber problemlos möglich, alle WLAN-Radios mit Teufel Remote zu steuern, die auch mit der Undok-App bedient werden können beziehungsweise bedient werden konnten.