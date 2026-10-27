ABO

App für WLAN-Radio versagt? - Hier ist die Lösung

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit der App "Teufel Remote" lassen sich WLAN-Radios steuern
©APA, dpa, Franziska Gabbert, GMS
Ältere WLAN-Radios mit einem bestimmten Chipsatz (Venice 6.5) lassen sich schon seit einiger Zeit nicht mehr oder nur noch eingeschränkt per App steuern. Der Grund: Der Hersteller des Chipsatzes der WLAN-Radios, Frontier Silicon, hat den Support für die zugehörige Fernbedienungs-App Undok eingestellt. Auf iPhones funktioniert Undok seit iOS 27 gar nicht mehr, auf Android-Geräten kommt es teils zu Darstellungsfehlern, berichtet das Telekommunikationsportal "Teltarif.de".

von

News auf Google bevorzugen

Mit Oktiv stellt Frontier Silicon zwar eine App-Alternative zur Verfügung, allerdings sei diese nur mit neueren WLAN-Geräten kompatibel.

Besitzern der älteren Geräte rät das Portal, sich nun einfach mit der App Teufel Remote des gleichnamigen Berliner Herstellers zu behelfen, die für Android und iOS bereitsteht.

Der Hersteller benennt zwar nur drei eigene Geräte als mit der App kompatibel, so "Teltarif.de". In der Praxis sei es aber problemlos möglich, alle WLAN-Radios mit Teufel Remote zu steuern, die auch mit der Undok-App bedient werden können beziehungsweise bedient werden konnten.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Heute sind Cynthia Nixon und Kristin Davis gute Freundinnen
Schlagzeilen
"Sex and the City"-Star Davis sprach anfangs kaum mit Nixon
NASA spricht vom wahrscheinlich schwierigsten Raumfahrtprogramm
Technik
NASA hält an Mond-Plänen fest
Die größten Risiken von In-App-Käufen liegen in häufigen Kleinstkäufen
Technik
In-App-Käufe können teuer werden
Lewis Hamilton befeuert Gerüchte um Beziehung mit Kim Kardashian
Schlagzeilen
Lewis Hamilton schenkt Kindern seiner Freundin einen Hund
Chris Brown kam mit einer Bewährungsstrafe davon
News
Chris Brown bekam nach Schlägerei in London Bewährungsstrafe
Schwedinnen landen am falschen Airport
Reisen & Freizeit
Neuer Flughafen in Sydney sorgt für Verwirrung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER