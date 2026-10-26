Lewis Hamilton schenkt Kindern seiner Freundin einen Hund

Den Namen der Freundin verriet Hamilton nicht - Gerüchten zufolge trifft er sich derzeit aber mit Reality-TV-Star Kim Kardashian, die vier Kinder hat. Hamilton hatte auf Instagram ein gemeinsames Foto der beiden hochgeladen. Kardashian wurde von "The Times" gefragt, ob sie darüber sprechen wollte und sagte lediglich: "Bei allem Respekt - ich würde es wohl lieber lassen." Zuletzt hatte die 46-Jährige am Rande des Formel-1-Rennens in Singapur in einem Interview über Hamilton geredet.

Kardashian war fast sieben Jahre lang mit dem polarisierenden US-Rapper Kanye West - auch als Ye bekannt - verheiratet. 2021 reichte sie dann die Scheidung ein. Laut "The Times" bandelte sie kurz mit dem Comedian Pete Davidson an.