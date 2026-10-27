"Sex and the City"-Star Davis sprach anfangs kaum mit Nixon

Davis spielte in der Kultserie Charlotte, Nixon verkörperte Miranda. Sie sei anfangs vor allem wegen der Theaterkarriere eingeschüchtert gewesen, die Nixon zu der Zeit bereits vorzuweisen hatte, sagte Davis. Mit Sarah Jessica Parker (61) und Kim Cattrall (70), die in der Serie Carrie und Samantha spielten, war die Beziehung zu Drehbeginn anders, schildert Davis: "Sarah Jessica meinte immer: "Komm her, komm in meinen Wohnwagen!" Mit Cattrall habe sie bereits vor den Dreharbeiten einen Drink in einem Hotel in Kanada genommen.

Heute verbindet Davis und Nixon eine enge Freundschaft, wie Davis immer wieder berichtet. "Sie ist unglaublich", sagte sie über Nixon im Podcast. "Sex and the City" lief in den USA in sechs Staffeln von 1998 bis 2004. 2021 startete die Nachfolgeserie "And Just Like That...", die 2025 nach drei Staffeln endete.