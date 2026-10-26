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Neuer Flughafen in Sydney sorgt für Verwirrung

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Schwedinnen landen am falschen Airport
©Hamilton Lund, APA
Nach jahrzehntelanger Planung und Milliarden-Investitionen hat Sydney am Wochenende seinen zweiten großen Flughafen eröffnet. Der Western Sydney International Airport (WSI) liegt etwa 60 Kilometer vom Zentrum der australischen Metropole entfernt. Das ist deutlich weiter als der bereits seit mehr als 100 Jahren betriebene Flughafen Kingsford Smith, der sich nur etwa acht Kilometer vom Zentrum entfernt befindet.

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Der Nachteil für den Flugverkehr: Der alte Flughafen muss jede Nacht ab 23.00 Uhr für die meisten Passagiermaschinen schließen. Der neue bleibt hingegen rund um die Uhr geöffnet.

Doch kaum sind die ersten Passagierinnen und Passagiere gelandet, gibt es schon die ersten Irrflüge - zumindest im übertragenen Sinne. So wollten zwei Schwedinnen nach einem Wochenendtrip von Melbourne zurück nach Sydney, landeten aber am neuen Flughafen - fast eine Autostunde von ihrem Auto am bisherigen Airport entfernt.

Die beiden 23 Jahre alten Studentinnen hatten auf ihrer Bordkarte "Sydney West" gelesen und angenommen, damit sei lediglich ein anderes Terminal des bekannten Flughafens gemeint, wie sie dem Sender ABC erzählten. Als sie aus dem Fenster schauten, erkannten sie die Umgebung jedoch nicht wieder. Auch eine Suche im Internet hatte sie offenbar nicht auf die richtige Spur gebracht.

Ein anderer Reisender aus Neuseeland hatte ebenfalls ein geografisches Missverständnis: Er wollte eigentlich nach Perth im Westen Australiens. Weil er "Western" auf seinem Ticket gelesen hatte, glaubte er zunächst, richtig gebucht zu haben. Als er den Fehler bemerkte, war er bereits auf dem Weg zum falschen Ziel: Western Sydney International an der Ostküste. Er nahm es gelassen: Er sei schließlich im Urlaub, sagte er - da könne man das Beste aus dem Irrtum machen.

Der neue, mehrere Milliarden Euro teure Flughafen wurde seit 2018 gebaut. Er soll die chronisch überlastete Luftfahrtinfrastruktur der Millionenmetropole entlasten. Die geplante Bahnverbindung in die Stadt ist allerdings noch nicht fertig, vorerst müssen Reisende auf Busse und Shuttle-Angebote ausweichen.

Bisher fliegen nur die australische Billigfluggesellschaft Jetstar und Air New Zealand den neuen Airport an. Im kommenden Jahr sollen unter anderem Singapore Airlines, Qatar und Fiji Airways folgen. Wer künftig nach Sydney fliegt, sollte deshalb nicht nur auf den Stadtnamen achten, sondern auch auf die Bezeichnung des Flughafens.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Hamilton Lund

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