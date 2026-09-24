Alter Drucker, neue Freiheit: Fritzbox bringt ihn ins WLAN

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Netzwerkdrucker sind praktisch: Man kann man dank ihnen von fast jedem Gerät aus bequem und ohne Kabel per WLAN Dinge ausdrucken. Wer dafür überlegt, einen neuen Drucker zu kaufen, weil der alte kein WLAN hat, sollte noch einmal überlegen. Denn wenn ein Fritzbox-Router im Haushalt Dienst verrichtet und der Drucker einen USB-Anschluss hat, kann man ihn über die Box mit dem Netzwerk zu verbinden - zumindest so lange es noch einen halbwegs aktuellen Treiber für den Drucker gibt.

von APA