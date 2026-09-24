ABO

Gleitgele im Öko-Test: Teuer flutscht nicht immer am besten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Beim Großteil der getesteten Gleitgele läuft's wie geschmiert
©APA, dpa, Franziska Gabbert, GMS
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Egal ob man wegen Scheidentrockenheit oder persönlichen Vorlieben beim Sex ein Gleitgel benutzt - es sollte jedenfalls nicht gesundheitsschädlich sein. Die Zeitschrift "{{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2Vrb3Rlc3QuZGUvZ2VzdW5kaGVpdC1tZWRpa2FtZW50ZS9nbGVpdGdlbGUtaW0tdGVzdC1tYW5jaGUtc2luZC1zcGFzc2JyZW1zZW4tYmVkZW5rbGljaGUtc3RvZmZlLWdlZnVuZGVuXzYwMTgyMl8xLmh0bWwiPg==}}Öko-Test{{/a}}" (Ausgabe 10/2026) hat dahingehend 24 wasserbasierte Produkte unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht: Der Großteil der Gele ist "gut" oder sogar "sehr gut".

von

News auf Google bevorzugen

Die schlechte Nachricht: Drei der Gleitmittel fallen glatt durch. Grund ist die Dosis bestimmter Konservierungsstoffe. So sind einige der getesteten Gleitgele mit Phenoxyethanol haltbar gemacht. Tierversuche weisen auf eine leberschädigende Wirkung hin, bei höheren Werten hat Öko-Test deshalb deutlich heruntergestuft.

Ein Produkt konserviert mit dem Formaldehydabspalter Imidazolidinyl-Urea. Die Folge: Das Labor fand freies Formaldehyd, das wahrscheinlich krebserregend ist und schon in kleinen Mengen die Schleimhäute reizt und Allergien auslösen kann.

Außerdem in der Kritik: Rezepturbestandteile, die die Umwelt schädigen. Produkte mit Aromen wurden gar nicht erst untersucht.

Der Test zeigt: Teuer muss nicht immer das Beste sein. Die zwei "mangelhaften" und das eine "ungenügende" Gel lagen mit jeweils rund 10 Euro pro 100 Milliliter knapp über dem Preisdurchschnitt der getesteten Produkte.

Auch das teuerste Gel im Test erreichte gerade mal ein "Befriedigend". Hier wurde wegen des Inhaltsstoffes Propylparaben abgewertet, der hormonähnliche Wirkung in der Umwelt haben kann.

Dagegen gibt es ein Viertel der Gleitgele für weniger als vier Euro pro 100 Milliliter. Darunter sind auch drei "sehr gute" Produkte:

Wichtig zu wissen: Neben wasserbasierten Gleitgelen wie den getesteten gibt es auch Produkte auf Silikon- oder Ölbasis. Das sind laut "Öko-Test" die jeweiligen Vor- und Nachteile:

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"Raibo2" übertrumpfte andere vierbeinige Roboter
Technik
Roboter lief Marathon in Südkorea unter viereinhalb Stunden
Gruppentherapie ist nicht für jede Situation geeignet
Gesundheit
"Das kenne ich" - Was Gruppentherapie entlastend macht
Herz-Kreislauf-Todesfälle "folgten" Atemwegsinfektionen
Technik
Covid-19 beweist: Atemwegsinfektionen mit Mortalität korreliert
Weinstein wegen Missbrauchs verurteilt
Schlagzeilen
Ex-Produzent Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt
Viele Fans warteten schon vor dem Museum
Schlagzeilen
"Star Wars"-Museum von George Lucas eröffnet
Kren ist nicht nur scharf, sondern auch gesund
Gesundheit
Kren enthält mehr Vitamin C als Zitronen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER