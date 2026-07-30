24 Stunden und 24 Minuten ohne Zwischenlandung: Ein für Qantas entwickelter Airbus A350-1000ULR hat bei einem Testflug einen neuen Langstreckenrekord aufgestellt. Der Flug ist ein wichtiger Schritt für das „Project Sunrise“.

Airbus A350 fliegt mehr als 23.000 Kilometer nonstop

Ein Airbus A350-1000ULR ist bei einem Testflug von Melbourne nach Toulouse 24 Stunden und 24 Minuten ohne Zwischenlandung in der Luft geblieben. Die speziell für extreme Langstrecken entwickelte Maschine legte dabei 12.460 nautische Meilen zurück. Das entspricht rund 23.076 Kilometern.

Das Testflugzeug mit der Seriennummer MSN707 war am Montag, 27. Juli 2026, in Melbourne gestartet und landete am Morgen des 28. Juli am Airbus-Standort im französischen Toulouse. Reguläre Passagiere und Kabinenpersonal waren nicht an Bord.

Flugroute führte über zwei Ozeane

Die Route führte von Melbourne über den Pazifik in Richtung Los Angeles, anschließend über die USA und Kanada. Danach überquerte der Airbus den Atlantik südlich von Grönland, flog über Großbritannien und weiter nach Südfrankreich.

An Bord befanden sich fünf Piloten, darunter zwei Piloten von Qantas, sowie mehrere Testingenieure. Die Besatzung arbeitete in wechselnden Schichten, um auch das Ermüdungsmanagement bei Flügen von mehr als 20 Stunden zu erproben.