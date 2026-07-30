Der A350-1000ULR legte von Melbourne nach Toulouse mehr als 23.000 Kilometer zurück. Reguläre Passagiere waren nicht an Bord.
24 Stunden und 24 Minuten ohne Zwischenlandung: Ein für Qantas entwickelter Airbus A350-1000ULR hat bei einem Testflug einen neuen Langstreckenrekord aufgestellt. Der Flug ist ein wichtiger Schritt für das „Project Sunrise“.
Airbus A350 fliegt mehr als 23.000 Kilometer nonstop
Ein Airbus A350-1000ULR ist bei einem Testflug von Melbourne nach Toulouse 24 Stunden und 24 Minuten ohne Zwischenlandung in der Luft geblieben. Die speziell für extreme Langstrecken entwickelte Maschine legte dabei 12.460 nautische Meilen zurück. Das entspricht rund 23.076 Kilometern.
Das Testflugzeug mit der Seriennummer MSN707 war am Montag, 27. Juli 2026, in Melbourne gestartet und landete am Morgen des 28. Juli am Airbus-Standort im französischen Toulouse. Reguläre Passagiere und Kabinenpersonal waren nicht an Bord.
Flugroute führte über zwei Ozeane
Die Route führte von Melbourne über den Pazifik in Richtung Los Angeles, anschließend über die USA und Kanada. Danach überquerte der Airbus den Atlantik südlich von Grönland, flog über Großbritannien und weiter nach Südfrankreich.
An Bord befanden sich fünf Piloten, darunter zwei Piloten von Qantas, sowie mehrere Testingenieure. Die Besatzung arbeitete in wechselnden Schichten, um auch das Ermüdungsmanagement bei Flügen von mehr als 20 Stunden zu erproben.
Boeing-Rekord aus dem Jahr 2005 übertroffen
Der Flug übertraf den bisherigen Distanzrekord einer Boeing 777-200LR. Der sogenannte Worldliner war im November 2005 von Hongkong nach London geflogen und hatte dabei rund 21.602 Kilometer in 22 Stunden und 42 Minuten zurückgelegt.
Beim aktuellen Rekord handelte es sich allerdings nicht um einen regulären Linienflug, sondern um einen Entwicklungsflug von Airbus. Getestet wurden unter anderem das Treibstoffmanagement, die Klimatisierung der Kabine und die neu entwickelten Ruhebereiche für die Cockpitbesatzung.
Wichtiger Test für das „Project Sunrise“
Der A350-1000ULR wurde speziell für die geplanten Ultralangstrecken von Qantas entwickelt. Unter dem Namen „Project Sunrise“ will die australische Fluggesellschaft erstmals Nonstop-Verbindungen von der australischen Ostküste nach Europa und Nordamerika anbieten.
Die Bezeichnung spielt darauf an, dass die Passagiere auf den extrem langen Flügen zwei Sonnenaufgänge erleben können. Qantas arbeitet seit 2017 an dem Vorhaben und hat insgesamt zwölf A350-1000ULR bestellt.
Ein zusätzlicher Tank mit einem Fassungsvermögen von rund 20.000 Litern soll Flüge von bis zu 22 Stunden ermöglichen. Der aktuelle Rekordflug war länger als die später geplanten Linienverbindungen. Airbus wollte damit unter anderem nachweisen, dass das Flugzeug auch zusätzliche Reserven für Wartezeiten, Umleitungen und Rollwege besitzt.
Sydney-London soll im Oktober 2027 starten
Die erste reguläre „Project Sunrise“-Verbindung soll im Oktober 2027 zwischen Sydney und London starten. Damit würde die sogenannte Kangaroo Route erstmals ohne Zwischenlandung von der australischen Ostküste bis nach Großbritannien führen.
Qantas rechnet mit einer Flugzeit von rund 19 bis 21 Stunden. Im Vergleich zu den derzeit schnellsten Verbindungen mit einem Zwischenstopp soll sich die Reisezeit um bis zu vier Stunden verkürzen. Tickets für die ersten Flüge sollen ab Februar 2027 verkauft werden.
Als nächste Strecke ist eine Nonstop-Verbindung zwischen Sydney und New York vorgesehen. Einen konkreten Starttermin dafür hat Qantas noch nicht bekannt gegeben.
Weniger Sitze und eigene Erholungszone
Die Qantas-Version des A350-1000ULR wird über 238 Sitze in vier Reiseklassen verfügen. Das sind deutlich weniger Plätze als in einer üblichen Konfiguration dieses Flugzeugtyps. Der zusätzliche Raum wird unter anderem für First-Class-Suiten und eine eigene Erholungszone zwischen Premium Economy und Economy genutzt.
Die erste für den Linienbetrieb bestimmte Maschine mit dem Namen „Vega“ soll im April 2027 an Qantas ausgeliefert werden. Zuvor müssen die Flugtests und die erforderlichen Zulassungsverfahren abgeschlossen werden.